Матери российских оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в РФ / соцсети

Матери российских оккупантов хотят во что бы то ни стало забрать своих сыновей с войны в Украине.

Для этого они не жалеют денег, сообщает СБУ, публикуя перехваченный разговор солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ с матерью.

"Это военное формирование "отличилось" тем, что еще в 2015 году под видом "донецких сепаратистов" воевало против Украины. Теперь их бросили под Киев, как опытных головорезов. Но эта встреча с ВСУ для многих стала фатальной", - говорится в сообщении.

Мать заявила своему сыну, что договорилась с командованием, чтобы его вернули на место дислокации. Советует ему не надеяться, что его скоро выведут:

"…не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут народ туда. Кто погиб, заменяют вот этими остатками".

Для убедительности она перечислила у скольких знакомых женщин уже погибли мужья:

"…у Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, …соседа тоже убили, Вурлов в Сирии даже отслужил, и вот – везут… а Чипа не с тобой? 10 с лишним дней не звонит уже, а Волков не с тобой? Его тоже давно нет. Альбина плачет. Тут уже пол Борзи".

Читайте также"Я присягал на верность Украине": российский пленный на коленях просит прощения за предательствоРанее мы сообщали, что батальон добровольцев бывших российских военных Свобода России вступил бывший капитан российской оккупационной армии

Также сообщалось о том, что один из российских оккупантов, который попал в плен в Украине и принял участие в обмене на украинских защитников, снова хочет воевать против ВСУ.

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