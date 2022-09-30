Медведев уснул во время выступления Путина, а Кадыров рыдал на камеру

Во время речи дон-дон Кадыров закатил глаза и "заплакал".
30 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал "договора о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ.
В Кремле, на "мероприятии" собрались все марионетки Путина.
Так, глава Чечни Рамзан Кадыров отметился странной реакцией на речь президента России Владимира Путина.
Во время речи дон-дон закатил глаза и "заплакал". Видео с Кадыровым появилось в соцсети.
"Думаю, что в ближайшем будущем у нас получится это сделать и в ДНР, и в Херсонском направлении, и в Запорожском. Это наша территория. Никто не имеет права шутить с Россией. Шутить с нашим государством мы не позволим", - вдруг выступил Кадыров, после шабаша в Кремле.
Еще одному другу диктатора Путина Дмитрию Медведеву, наверно, очень стало скучно.
Тот не выдержал спича Путина и просто уснул.
Путин требует переговоров
Ранее Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Также 30 сентября после оглашения аннексии украинских территорий Путин предложил Киеву "сесть за стол переговоров".
В своем заявлении в Кремле Путин сказал, что исключает любой диалог по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
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