Медведев уснул во время выступления Путина, а Кадыров рыдал на камеру

Путин, Кадыров, Медведев / скриншот

30 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал "договора о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ.

В Кремле, на "мероприятии" собрались все марионетки Путина.

Так, глава Чечни Рамзан Кадыров отметился странной реакцией на речь президента России Владимира Путина.

Во время речи дон-дон закатил глаза и "заплакал". Видео с Кадыровым появилось в соцсети.

"Думаю, что в ближайшем будущем у нас получится это сделать и в ДНР, и в Херсонском направлении, и в Запорожском. Это наша территория. Никто не имеет права шутить с Россией. Шутить с нашим государством мы не позволим", - вдруг выступил Кадыров, после шабаша в Кремле.

Еще одному другу диктатора Путина Дмитрию Медведеву, наверно, очень стало скучно.

Тот не выдержал спича Путина и просто уснул.

Путин требует переговоров

Ранее Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также 30 сентября после оглашения аннексии украинских территорий Путин предложил Киеву "сесть за стол переговоров".

В своем заявлении в Кремле Путин сказал, что исключает любой диалог по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

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