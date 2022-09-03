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Между Шойгу и Золотовым вспыхнула война за статус нового путинского фаворита - СНБО

3 сентября 2022, 08:52

Украинские чиновники говорят ‒ мол, борьба между Шойгу и Золотовым внутри России заметна по последним докладам о так называемой "спецоперации".

Шойгу, Золотов, Путин
Между Шойгу и Золотовым вспыхнула война за статус нового путинского фаворита - СНБО / https://ua.depositphotos.com

Министр обороны страны-агрессора, РФ, Сергей Шойгу и командующий Росгвардии Виктор Золотов состязаются за статус нового "фаворита" диктатора Путина. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при украинском СНБО.

Накануне в росСМИ появилась информация о докладе Золотова по войне в Украине. В нем главнокомандующий национальной гвардии РФ хвастался ‒ мол, едва ли не ключевую роль в боях сыграли его подчиненные. А до того, "генералом победы" в путинской войне был исключительно Шойгу.

Украинские чиновники говорят ‒ мол, борьба внутри страны-агрессора заметна по последним докладам о так называемой "спецоперации".

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"Из-за таких сообщений можно предположить, что между Шойгу и Золотовым существует конфликт за роль "руководителя войны" со всеми дивидендами, которые дает такой статус. Новым витком конфликта станет смена высшего руководящего состава, непосредственно руководящего войсками РФ на поле боя", – сообщили в ЦПД.

Напомним, ранее Центре при Совете национальной безопасности и обороны со ссылкой на британскую разведку рассказали - Шойгу отстранен от руководства оккупационными войсками в Украине из-за невыполнения "задач".

Как утверждают эксперты, ссылаясь на источники, близкие к военному командованию РФ, Шойгу пока не отправлен в отставку, поскольку Путин в сложные времена не хочет менять министра обороны. Но как только появится альтернативная кандидатура, Шойгу будет уволен.

До того в Минобороны Британии утверждали - российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и отсутствующее руководство.

"Вероятно, Шойгу долго пытался преодолеть свою репутацию человека, не имеющего значительного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и Министерстве чрезвычайных ситуаций", - говорили британцы.

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