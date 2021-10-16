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Миграционный удар и защита от Лукашенко и Путина: в Польше объяснили планы по границе с Беларусью

16 октября 2021, 19:33
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Польша стремится избежать шантажа по миграционным вопросам со стороны России и Беларуси.

Польша,флаг
В Польше намерены построить стену на границе с Беларусью / УНИАН

Сооружение забора на границе Польши и Беларуси поспособствует защите польского государства от шантажа по миграционным вопросам со стороны главы РБ Александра Лукашенко и российского президента Владимира Путина. Власти приложат максимальные усилия для усиленного патрулирования приграничных участков и помощи мигрантам. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Строительство забора на польско-белорусской границе поможет защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе - в этом случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина. Мы не хотим, чтобы нас шантажировали", - сказал глава правительства, отвечая на вопросы на своей странице в социальной сети Facebook.Читайте такжеСотни мигрантов в день мчатся от режима Лукашенко: в стране ЕС объявили о войсках у границ Беларуси

Также он подчеркнул, что польские власти намерены приложить максимальные усилия для тщательного патрулирования приграничных участков и помощи мигрантам.

Беларусь и проблема нелегальной миграции

Правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайное положение в стране по причине высокого потока нелегальных мигрантов, которые попадали на территорию литовского государства из Беларуси. Тогда предварительно подсчитали, что в день белорусско-литовскую границу могли пересекать более 150 человек.

Белорусский непризнанный президент Александр Лукашенко в ответ заявлял, что Беларусь больше не собирается держать в своей стране нелегалов, так как у Минска после санкций ЕС нет на это денег.

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Финляндия в связи с такой ситуацией отправила дополнительные силы в Литву и Латвию, чтобы усилить контроль над пограничными пунктами с Беларусью.

В конце августа власти Польши объявили о намерении соорудить заборы высотой более 2 метров на границе с республикой Беларусь. Причиной такого решения является поток нелегальных мигрантов.

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новости Польши Матеуш Моравецкий новости Беларуси
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