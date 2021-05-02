Миллиардеры и Роснефть подали в суд на издателя книги "Люди Путина"

Книгу "Люди Путина" написала журналистка Financial Times Кетрин Белтон, прожившая 16 лет в России.
Совладелец Альфа Групп Михаил Фридман, председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен, бизнесмен Шалва Чигиринский, олигарх Роман Абрамович и компания Роснефть подали иски о защите от клеветы к британскому издательству HarperCollins, которое опубликовало книгу журналистки Financial Times Кетрин Белтон "Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад". В книге описывается этап прихода Путина к власти и отношения руководства РФ с российскими олигархами.
Как сообщает Financial Times, Фридман та Авен не согласовывали свои действия и подавали иски по отдельности. В Роснефти не ответили на запрос издания, а с Чигиринским журналистам поговорить не удалось.
Причинами исков к изданию HarperCollins стала публикация книги журналистки Кэтрин Белтон "Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад". В ней описывается роль власти и олигархов в период становления политического режима Путина.
Как полагают в HarperCollins, книга является "тщательно подготовленной" и важной работой.
"Мы будем решительно защищать право сообщать о вопросах, представляющих значительный общественный интерес", - сказали в издании. Автор книги Кэтрин Белтон, которая 16 лет прожила в России и работала корреспондентов FT, не стала комментировать ситуацию.
Также известно, что на издательство HarperCollins и на Белтон подал в суд российский миллиардер, владелец лондонского футбольного клуба Челси Роман Абрамович. В книге указано, что он мог приобрести Челси по указанию Владимира Путина, чтобы улучшить имидж России за рубежом.
"Ложные обвинения в этой книге оказывают пагубное влияние не только на мою личную репутацию, но и на деятельность ФК Челси", - цитирует Абрамовича пресс-служба клуба.
Книга "Люди Путина" – справка
- Книга "Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад" авторства Кэтрин Белтон была издана в Великобритании в 2020 года. Бэлтон работала корреспондентом Financial Times в Москве и 16 лет прожила в РФ.
- В работе говорится о том, что приближенные к президенту Путину бывшие офицеры КГБ и силовики оказывали влияние на ключевые компании и институты государственной власти в России.
- Книга базируется на комментариях множества источников, большинство из которых предпочли оставаться анонимными. Ключевой эпизод – дело компании ЮКОС, которое сопровождалось заключением богатейшего на тот момент человека России Михаила Ходорковского.