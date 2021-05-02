Миллиардеры и Роснефть подали в суд на издателя книги "Люди Путина"

Совладелец Альфа Групп Фридман подал в суд на HarperCollins из-за книги о становлении власти Путина в России / УНИАН

Совладелец Альфа Групп Михаил Фридман, председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен, бизнесмен Шалва Чигиринский, олигарх Роман Абрамович и компания Роснефть подали иски о защите от клеветы к британскому издательству HarperCollins, которое опубликовало книгу журналистки Financial Times Кетрин Белтон "Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад". В книге описывается этап прихода Путина к власти и отношения руководства РФ с российскими олигархами.

Как сообщает Financial Times, Фридман та Авен не согласовывали свои действия и подавали иски по отдельности. В Роснефти не ответили на запрос издания, а с Чигиринским журналистам поговорить не удалось.

Причинами исков к изданию HarperCollins стала публикация книги журналистки Кэтрин Белтон "Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад". В ней описывается роль власти и олигархов в период становления политического режима Путина.

Как полагают в HarperCollins, книга является "тщательно подготовленной" и важной работой.

"Мы будем решительно защищать право сообщать о вопросах, представляющих значительный общественный интерес", - сказали в издании. Автор книги Кэтрин Белтон, которая 16 лет прожила в России и работала корреспондентов FT, не стала комментировать ситуацию.

Также известно, что на издательство HarperCollins и на Белтон подал в суд российский миллиардер, владелец лондонского футбольного клуба Челси Роман Абрамович. В книге указано, что он мог приобрести Челси по указанию Владимира Путина, чтобы улучшить имидж России за рубежом.

"Ложные обвинения в этой книге оказывают пагубное влияние не только на мою личную репутацию, но и на деятельность ФК Челси", - цитирует Абрамовича пресс-служба клуба.

Книга "Люди Путина" – справка