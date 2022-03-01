Монако заморозит активы российских элит

Российское имущество в Монако заморозят / Reuters

Монако продолжит замораживать активы российской элиты. Как сообщила пресс-служба князя Монако Альбера II, монарх поддерживает усилия, направленные на прекращение войны. Все русские войска должны выйти с территории Украины.

"Княжество приняло и без промедления внедрило процедуры замораживания средств и введения экономических санкций, идентичных тем, которые вводят большинство европейских стран", - говорится в сообщении.

Отметим, что до недавнего времени Монако было одним из мест, где массово отдыхала российская элита.

Как ранее сообщал Главред, Европейский Союз полностью закрыл небо для российской авиации в связи с полномасштабной войной России против Украины.

Закрытие неба означает, что российские авиакомпании запрещены входить в воздушное пространство вышеупомянутых стран. Российские самолеты не будут принимать в аэропортах, им нельзя будет совершать посадку в странах, закрывших от РФ свое небо.

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