Монако заморозит активы российских элит

До недавнего времени Монако было одним из мест, где массово отдыхала российская элита.
Монако продолжит замораживать активы российской элиты. Как сообщила пресс-служба князя Монако Альбера II, монарх поддерживает усилия, направленные на прекращение войны. Все русские войска должны выйти с территории Украины.
"Княжество приняло и без промедления внедрило процедуры замораживания средств и введения экономических санкций, идентичных тем, которые вводят большинство европейских стран", - говорится в сообщении.
Отметим, что до недавнего времени Монако было одним из мест, где массово отдыхала российская элита.
Как ранее сообщал Главред, Европейский Союз полностью закрыл небо для российской авиации в связи с полномасштабной войной России против Украины.
Закрытие неба означает, что российские авиакомпании запрещены входить в воздушное пространство вышеупомянутых стран. Российские самолеты не будут принимать в аэропортах, им нельзя будет совершать посадку в странах, закрывших от РФ свое небо.
Читайте такжеЕвросоюз закрыл небо для и России и заморозил резервы: официально заработали санкции против РФСанкции против России - новости:
- США вводят санкции лично против Путина, Лаврова и Шойгу из-за вторжения РФ в Украину
- Facebook ввел санкции против российских пропагандистов, в ответ Россия блокирует соцсеть
- Русские налетались. Что означают западные санкции?
- Забудут о яхтах и самолетах: в Белом доме рассказали о санкциях против олигархов Путина