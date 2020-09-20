"Нам не страшно": сын Лукашенко откровенно высказался о протестах

Сын Лукашенко высказался о протестах / Reuters

Старший сын президента Беларуси Александр Лукашенко и его помощник Виктор высказался о протестах в республике.

Как сообщает Sputnik Беларусь, комментируя свое участие в мотопробеге, он заявил, что протесты его якобы не пугают.

"Мы ехали сейчас совершенно спокойно по дорогам Беларуси. Смотрите – убранные и вспаханные поля, красивый, чистый город. Люди идут: кто-то отдыхать, кто-то со своими детьми прогуливаться. А митинги? Ну, прошли и прошли. Нам было нестрашно ехать мотопробегом", – рассказал сын Лукашенко.

Читайте такжеВ России рассказали, как Лукашенко отдаст Москве огромный долг