"Нападаете" на Путина: Эрдоган оскандалился заявлением и поддержал Россию

Эрдоган, Путин / скриншот, УНИАН

Россия сейчас ведет сопротивления из-за нападения со стороны западных стран. Как завил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, особенно "нападают" на РФ Соединенные Штаты.

"Мы переживаем не обычный процесс. Россия - это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад, особенно Америка, нападает на Россию практически безгранично. На фоне всего этого, безусловно, Россия пока сопротивляется", - заявил Эрдоган, передает телеканал TRT.

Президент Турции заявил, что хочет провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите G20, куда отказался ехать Путин.

По его словам, он хочет обсуждать войну в Украине и вторжение РФ в нашу страну.

"Во время последней встречи с Путиным я сказал ему, что считаю целесообразным, чтобы он приехал в Индонезию. Затем было решено, что в Индонезию приедет министр иностранных дел. В эти 2-3 дня, если я смогу с ним контактировать", - объяснил Эрдоган.

Эрдоган заявил, что надеется на переговоры с Лавровым о шагах, которые РФ должна делать. Речь идет о диалоге, который должен трансформироваться в мир.

Что известно о саммите G20

Саммит G20 начнется уже 15 ноября на Бали.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в четверг, что он ожидает, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в саммите, который состоится в ноябре.

В марте Байден заявил, что, по его мнению, Россию следует исключить из G-20 из-за вторжения в Украину, но признал, что другие члены группы, включая Индонезию, могут не согласиться. Чиновники Белого дома заявили, что в частном порядке передали Индонезии свое желание, чтобы Россия не присутствовала.

Переговоры Украины и РФ о мире

Ранее в ОП заявляли о том, что Украина не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

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