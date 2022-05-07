"Наши войска на границе с Польшей": в русской Госдуме назвали безумное условия окончания войны с Украиной

В русской Госдуме назвали безумное условия окончания войны с Украиной / Reuters

В Госдуме, нижней палате парламента России, государства-агрессора, заявили ‒ война с Украиной закончится, едва только русская армия достигнет украино-польской границы. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью британскому изданию The Times.

"Несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим "операцию", когда считаем нужным. Думаю, мы остановимся на границе с Польшей ", — заявил он

Также Толстой отметил, что обязательным условием окончания войны будет так называемая "денацификация и демилитаризация" Украины, поскольку, по его мнению, "тогда больше не будет возможности превратить ее в пресловутую анти-Россию".

Читайте также"Грел кресло Путина": у Зеленского высмеяли Медведева за украинофобский опус

Напомним, ранее различные высокопоставленные лица страны-агрессии уже неоднократно утверждали, что "Польша планирует захватить западную территорию Украины".

Об этом заявляли уже бывший президент страны Дмитрий Медведев, а также пресс-секретарь нынешнего российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

На такие заявления с сарказмом оперативно отреагировали в Офисе президента Украины, отметив, что Польша – мощный союзник и партнер Украины.

Более того, советник руководителя ОП Михаил Подоляк иронически отметил ‒ мол, раз Медведев такое говорил, то, наверное, "дух Жириновского вселился в него".

Другие новости: