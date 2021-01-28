"Для кого-то граф Толстой, а сам просто": Гончаренко с намеком на мат оскорбил вице-спикера Госдумы

Алексей Гончаренко / УНИАН

Нардеп от партии Европейская солидарность (политсила бывшего президента Петра Порошенко) Алексей Гончаренко публично поиздевался над российским политиком и вице-спикером Госдумы РФ Петром Толстым на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Видео инцидента нардеп выложил на своем канале на YouTube.

Гончаренко сказал, что позади его сидит "пропагандист, негодяй и убийца", против которого введены санкции. "Знаете, как о нем правильнее всего сказать? Для кого-то граф Толстой, а сам просто... ну в общем вы поняли кто", – сказал украинский нардеп.

Гончаренко вспомнил известную матерную русскую пословицу, которую обычно используют, когда хотят намекнуть на дутую важность или зазнайство оппонента ("На словах ты Лев Толстой, а на деле ‒ х*й простой"). К слову, легендарный русский писатель и граф Лев Толстой ‒ один из предков по побочной линии Петра Толстого.

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