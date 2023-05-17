"Наступит крах империализма Путина": Шольц откровенно высказался об окончании войны в Украине

Шольц заявил, что Германия будет постоянно поддерживать Украину в войне с РФ.

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Шольц, Путин / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, president.gov.ua, kremlin.ru

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что российская война в Украине не закончится победой агрессора.

Во время саммита Совета Европы в Рейкьявике он заявил, что наступит крах империализма президента-диктатора РФ.

"В какой-то момент война России против Украины закончится. И одно можно сказать наверное: она не закончится победой путинского империализма. Потому что мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не достигнем справедливого мира", — отмечает Шольц, передает Bloomberg.

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К слову, журналисты издания обращают внимание на то, что канцлер сделал свое заявление на фоне подготовки к украинскому контрнаступлению и после того, как президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике из-за визита в Китай и поощрения китайского лидера "рассудить" Россию.

Помощь Украине от Германии

Ранее правительство Германии официально подтвердило передачу Украине второго зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Всего Берлин обещал передать четыре таких системы ПВО.

Кроме установки ПВО Германия передала Украине еще восемь грузовиков Zetros. Всего украинские военные получили уже 84 единицы таких транспортных средств.

Напомним, Германия сообщила, что передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему. Об этом говорится на сайте Федерального правительства Германии.

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем ПРО Patriot. Он поблагодарил Германию, США и Нидерланды за предоставленную помощь.

Смотрите видео о том, как Зеленский провел свое Европейское турне перед контранступлением:

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