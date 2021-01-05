Названы самые безопасные авиакомпании мира

В тройку лучших также попали новозеландская Air New Zealand и катарская Qatar Airways.
Портал AirlineRatings представил ежегодный рейтинг самых безопасных авиакомпаний на 2021 год. Лидером списка стал австралийский авиаперевозчик Qantas. В тройку лучших также попали новозеландская Air New Zealand и катарская Qatar Airways.
Qantas признана самой опытной в отрасли − ее история насчитывает почти 100 лет, в течение которых "авиакомпания накопила поистине удивительный рекорд в области полетов и безопасности".
Топ-20 самых безопасных авиакомпаний мира на 2021 год по версии AirlineRatings:
- Qantas
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- Emirates
- EVA Air
- Etihad Airways
- Alaska Airlines
- Cathay Pacific Airways
- British Airways
- Virgin Australia/Virgin Atlantic
- Hawaiian Airlines
- Southwest Airlines
- Delta Air Lines
- American Airlines
- SAS
- Finnair
- Lufthansa
- KLM
- United Airlines
Топ-10 самых безопасных бюджетных авиакомпаний на 2021 год по версии AirlineRatings:
- Air Arabia
- Allegiant
- EasyJet
- Frontier
- Jetstar Group
- Jetblue
- Ryanair
- Vietjet, Westjet
- Wizz Air
Катастрофа МАУ в Иране – о чем ранее сообщал Главред:
- 8 января в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- 25 ноября стало известно, что власти Ирана планируют выделить Украине компенсации в связи с катастрофой самолета МАУ под Тегераном в январе нынешнего года. Обещают, что деньги на это будут заложены в государственном бюджете Ирана на следующий год.
Автор: Екатерина Трохимчук