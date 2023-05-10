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"Недооценивать Россию нельзя": Столтенберг заявил, что Запад подготовил Украину к контрнаступлению

Мария Тупик
10 мая 2023, 21:51 обновлено 10 мая, 21:59
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По словам Столтенберга, все вооружение и подготовка для украинцев от стран НАТО, включая девять хорошо обученных и оснащенных бригад.
Столтенберг, ВСУ
Столтенберг / Коллаж Главред, фото 28 ОМБр, УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Запада предоставили Украине помощь, которая позволит ей деоккупировать территории. Но нельзя недооценивать подготовку России.

В комментарии CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что войны по своей природе непредсказуемы, но Украина уже доказывала, что может деоккупировать территорию, которая находилась под контролем россиян.

По словам Столтенберга, все вооружение и подготовка для украинцев от стран НАТО, включая девять хорошо обученных и оснащенных бригад, должны помочь освободить от оккупантов больше территории в ходе контрнаступления.

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"Но мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статичной долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонительные рубежи для отражения запланированного контрнаступления ВСУ", - подчеркнул он.

Смотрите видео о том, как прошел визит Столтенберга в Киев.

Контрнаступление украинских военных

Ранее американский телеканал СNN подчеркивал, что Москва недостаточно готова к украинскому контрнаступлению. Отмечалось, что долгожданное контрнаступление Украины кажется неизбежным, и то, как каждая из сторон готовится, очень красноречиво говорит о ее готовности. РФ сейчас находится на стадии "драки в баре перед закрытием".

Британское издание The Guardian отмечало, что контрнаступление Вооруженных сил Украины станет решающим испытанием для Украины. На успех Сил обороны Украины будут влиять факторы, которые от них не зависят, в частности – обеспечение боеприпасами и погодные условия.

Также ранее сообщалось, что армия Украины столкнулась с острым дефицитом боеприпасов, ситуация в определенной степени ограничивает возможности для проведения успешной контрнаступательной операции. Для успеха ВСУ на поле боя нужно больше боеприпасов. Чехия готова увеличить поставки боеприпасов и проведет работу с союзниками, чтобы найти возможность организовать дополнительное обеспечение из других источников, заявил чешский президент Петр Павел.

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