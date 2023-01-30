"Нелепые просьбы": Шольц разозлился на политиков в Германии за призывы дать Украине истребители

Немецкими политиками, которые призывают дать истребители Украине, движут политические мотивы, а не реальное намерение помочь Киеву, считает Олаф Шольц.

Позиция правительства Германии по F-16 для Украины не изменилась - Шольц / Коллаж Википедия, УНИАН

Правительство Германии по-прежнему выступает против поставок истребителей Украине. Дебаты по вопросу следует прекратить. Немецкие политики используют тему с поставками боевых самолетов не для того, чтобы реально помочь Киеву. Ими движут политические мотивы. Кабмин ФРГ отверг такие "нелепые просьбы". Об этом заявил канцлер Олаф Шольц.

Как сообщает Spiegel, комментируя дискуссии в немецком политикуме о возможности поставить Украине истребители, он сказал, что вопрос нужно обсуждать серьезно, а не пытаться использовать эту тему для получения более выигрышных политических позиций.

"На первый план выходят внутриполитические мотивы вместо поддержки Украины", - считает Шольц.

По словам канцлера, вопрос поставок вооружений нужно обсуждать рационально. Просьбы о предоставлении Украине истребителей он назвал "нелепыми".

"Такие же нелепые просьбы, как развертывание сухопутных войск, были отклонены. Об этом сейчас все сказано, в том числе и мной", - добавил канцлер ФРГ.

Немецкие журналисты подчеркнули, что канцлер Шольц выглядел раздраженным в момент, когда отвечал на вопросы относительно возможности поставок истребителей Украине.

Истребители F-16 для Украины

Польский глава правительства Матеуш Моравецкий сделал заявление о том, что Варшава будет готова передать Украине истребители F-16.

По словам премьера, решение примут, скорее всего, в координации со странами-партнерами по НАТО.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что на следующей встрече в Рамштайне, которая должна состояться в середине февраля, будет обсуждаться вопрос авиации для Украины – военных самолетов и вертолетов. Скорее всего, Киеву дадут истребители F-16C/D.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить парк военных самолетов. Советские машины заменят на истребители F-16. Воздушные силы изучают вариант создания минимум 5 воздушных бригад.

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