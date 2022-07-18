УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Нездоровый человек": в Британии раскрыли неожиданный диагноз Путина

18 июля 2022, 13:36

Принимать препараты президент РФ начал после того, как мог получить травму в результате падения с лошади.

путин
Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин выглядит серьезно больным, об этом свидетельствует его внешний вид, заявил британский журналист-расследователь Джон Суини.

В своей новой книге "Убийца в Кремле" автор отмечает, что внешность хозяина Кремля заметно изменилась. Отмечается, что его щеки выглядят набухшими, как у хомяка, который набрал в рот много еды, пишет Newsweek.

Наиболее вероятной причиной болезненных изменений внешности Путина журналист считает использование стероидов, которые могут входить в программу определенного курса лечения.

Автор не исключает, что принимать препараты президент РФ начал после того, как мог получить травму в результате падения с лошади. При этом злоупотребление стероидами могло привести к заметным изменениям во внешности.

"Возможно ли, что Влад отравитель мог в конце концов отравить себя? Это вероятно. Он нездоровый человек. И тут возникает вопрос. Убьет ли нас всех Владимир Путин, зная, что жить ему осталось недолго", — задается вопросом журналист.

В материале также приводятся свидетельства людей, употреблявших стероиды. По их словам, злоупотребление препаратами может закончиться остановкой сердца. При этом результатом также может быть гиперагрессивный характер, часто описываемый словами "стероидная ярость".

Читайте такжеПутин готовит преемника: в МВД раскрыли детали и назвали фаворита

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

Читайте еще:

новости России Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:36

"Нездоровый человек": в Британии раскрыли неожиданный диагноз Путина

13:23

ВСУ могут освободить Херсонскую область уже в августе – СоболевскийВидео

13:09

Силы ВСУ и войск РФ сравнялись, никто не собирается проигрывать – бывший глава разведки ФинляндииВидео

13:00

Зеленский назначил Малюка временным руководителем Службы безопасности УкраиныВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 19 июля 2022: Ракам – сплетни, Девам – испытания, Козерогам – хорошие новостиВидео

Реклама
12:45

На Луганщине боевики с перепугу сбили свой истребитель "Су-34"Видео

12:30

Невероятная польза огурцов, о которой вы не знали: кому нужно срочно включить в рационВидео

12:10

"Замороженный" конфликт вызовет еще более кровавую войну между Украиной и РФ - Подоляк

11:40

Некоторых украинцев ждет "уравниловка" пенсий: эксперт назвала условиеВидео

11:08

Баканова и Венедиктову на самом деле не уволили – ОПВидео

11:02

Мощные HIMARS уничтожают войска РФ в Украине: Шойгу "объявил охоту" на артиллерию ВСУВидео

11:00

"Марсу нужны люди": Илон Маск объяснил, почему стал отцом девятерых детейВидео

10:40

Приметы на 19 июля: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

10:32

Боятся партизан и ВСУ: коллаборанты в Мелитополе с перепугу отказались ходить на работуВидео

10:18

Через 4-6 месяцев война Украины с Россией прекратится и станет "замороженной" - бывший главком НАТОВидео

10:14

Гороскоп Таро на неделю 18-24 июля: Весам – счастье в любви, Козерогам – подсказки Вселенной, Рыбам – везениеВидео

09:56

Армия Украины блокирует полный захват войсками РФ всей Луганщины, враг идет на Бахмут – ГайдайВидео

09:50

Сровняли с землей три базы за сутки: ВСУ знатно ударили по оккупантамВидео

09:42

Провожали воевать: на Буковине в ДТП погиб военный и вся его семья

09:07

Массированный обстрел Николаева: раздалось 10 взрывов, оккупанты попали в гражданские объектыВидео

Реклама
08:58

Осколок прошил бедро: на Донбассе девочка-подросток закрыла телом братика от обстрелаВидео

08:56

"Фейерверки" в Новой Каховке: на вражеских складах боеприпасов произошли взрывы и началась детонацияВидео

08:39

Гороскоп на сегодня 18 июля 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Водолеям – ошибки, Рыбам – неожиданные событияВидео

08:34

Кремль уже понимает, что проигрывает войну: зачем Лукашенко и Путин поехали на поклон в Иранмнение

08:30

Метки ведьмы: ТОП-8 признаков - как распознать невероятную силуВидео

08:15

36 "двухсотых" оккупантов, 2 склада и техника: защитники Украины мощно ударили по армии РФ на югеВидео

08:10

Известный музыкальный телеведущий героически погиб в боях с оккупантами

07:38

ВСУ отбили штурмы оккупантов возле 8 населенных пунктов и Углегорской ТЭС – ГенштабВидео

07:30

Кому категорически нельзя есть вишню и чем она вредна

07:05

Кремль намеренно затягивает войну и планирует пополнять резерв юнармейцами – ISWВидео

06:26

Зачем Россия усиливает ракетный террор в Украинемнение

05:31

Врежет +37º: синоптик рассказал, где ждать пекла и назвал самый жаркий деньВидео

04:30

У Путина есть крайний срок, до которого РФ планирует завершить войну против Украины – экспертВидео

02:20

Оживут даже самые хилые растения: как приготовить подкормку из овсянки

01:35

Россия применяет "умные" ракеты: ПВО не всегда успевает сработать - ЖдановВидео

00:51

Приметы на 18 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтоб защитить семью от бед и привлечь деньгиВидео

00:30

50 гривен за доллар: украинцев предупредили о катастрофическом сценарии девальвацииВидео

17 июля, воскресенье
23:59

Политолог поведал, что стало "последней каплей" для увольнения Баканова

23:37

"Судный день для России": Зеленский резко высказался о циничном запугивании КремляВидео

23:08

Как дольше сохранить малину в холодильнике и правильно заморозить

Реклама
22:41

Зеленский назвал причину отстранения генпрокурора и главы СБУ

22:39

Ракетный терроризм: эксперт назвал цель уничтожения РФ гражданских целей в УкраинеВидео

22:15

В Госдепе признались, почему призвали американцев немедленно покинуть Украину

22:02

Ракетный удар по Крымскому мосту: эксперт раскрыл сценарий контрнаступления ВСУВидео

21:57

Полетели головы: Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова

21:30

Бунт в армии Путина: бурятов-отказников бросают в СИЗО под ЛуганскомВидео

21:16

Ответ "русскому миру": ВСУ беспощадно ударили в глубокий тыл врага на ЛуганщинеВидео

20:58

"За Винницу": авиация ВСУ "перемалывает" оккупантов мощными ракетамиВидео

20:31

"Немного мельче, чем мост": какие объекты в Крыму могут уничтожить ракеты HIMARS

20:24

Венгрия готовилась ввести "миротворцев": эксперт объяснил план Будапешта по Закарпатью

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять