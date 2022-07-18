"Нездоровый человек": в Британии раскрыли неожиданный диагноз Путина

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин выглядит серьезно больным, об этом свидетельствует его внешний вид, заявил британский журналист-расследователь Джон Суини.

В своей новой книге "Убийца в Кремле" автор отмечает, что внешность хозяина Кремля заметно изменилась. Отмечается, что его щеки выглядят набухшими, как у хомяка, который набрал в рот много еды, пишет Newsweek.

Наиболее вероятной причиной болезненных изменений внешности Путина журналист считает использование стероидов, которые могут входить в программу определенного курса лечения.

Автор не исключает, что принимать препараты президент РФ начал после того, как мог получить травму в результате падения с лошади. При этом злоупотребление стероидами могло привести к заметным изменениям во внешности.

"Возможно ли, что Влад отравитель мог в конце концов отравить себя? Это вероятно. Он нездоровый человек. И тут возникает вопрос. Убьет ли нас всех Владимир Путин, зная, что жить ему осталось недолго", — задается вопросом журналист.

В материале также приводятся свидетельства людей, употреблявших стероиды. По их словам, злоупотребление препаратами может закончиться остановкой сердца. При этом результатом также может быть гиперагрессивный характер, часто описываемый словами "стероидная ярость".

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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