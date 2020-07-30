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Задержание "вагнеровцев" под Минском: эксперт раскрыл планы Кремля по Беларуси

30 июля 2020, 10:53

По мнению специалиста, планы руководства России насчет Беларуси можно оценить вполне однозначно.

Беларусь, флаг
Эксперт раскрыл планы Кремля по Беларуси / УНИАН

Эксперт и аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич утверждает ‒ Российская Федерация работает на общую дестабилизацию ситуации в Беларуси (после вчерашнего задержания российских наемников ЧВК Вагнера).

Об этом сообщает портал Апостроф со ссылкой на его мнение.

Тышкевич утверждает ‒ Россия делает все, чтобы "протащить " свою повестку дня после президентских выборов в Беларуси независимо от того, останется ли во главе государства Александр Лукашенко, или не останется.

По мнению эксперта, эта повестка дня предусматривает "вхождение" в экономику Беларуси, политическое "завязывание " страны на себя и формирование прокремлевских сил.

Тышкевич уверен ‒ ресурсная база Лукашенко заметно больше, чем у его оппонентов.

"С другой стороны, сами оппоненты нынешнего президента говорят, что даже если он проиграет или будет доказано его поражение, страной определенное время будут руководить те же люди", — подытожил аналитик.

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Напомним, ранее в Беларуси, под Минском правоохранители задержали 33 наемника из состава частной военной компании Вагнера. Утверждается, что эти люди привлекли к себе внимание нехарактерным для российских туристов поведением (спиртного не употребляли, увеселительные заведения не посещали, держались обособленно и стараясь не привлекать к себе внимания) и стандартной милитари-одеждой.

Позднее экс-руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил властям Беларуси выдать задержанных ранее российских наемников из ЧВК Вагнера - ради возможного дальнейшего обмена на украинских политзаключенных.

новости Беларуси Александр Лукашенко Кремль Россия
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