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Лукашенко отправил в тюрьму 16 топ-менеджеров Газпрома

15 июня 2020, 19:19

Белорусский лидер увеличивает степень накала в конфликте с Москвой.

Лукашенко
Лукашенко серьезно проверил банк после решения его бывшего главы идти в президенты / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после безрезультатных переговоров по ценам на газ, состоявшихся накануне, инициировал арест 16 топ-менеджеров банка, который напрямую связан с российским газовым монополистом Газпромом.

Как сообщает телеканал Беларусь 1, обвиняемых подозревают в создании компании, которая вывела средства за границу. Также возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Уточняется, что первоначально арестовали 15 топ-менеджеров банка, который на 99,6% принадлежит Газпрому и Газпромбанку. Впоследствии в Могилеве был задержан еще один руководитель банка — глава областной дирекции Сергей Кармызов. Ущерб оценивается в десятки тысяч долларов. Они дают признательные показания против своего бывшего руководителя.

До мая 2020-го Белгазпромбанк, который стал фигурантом уголовного дела, возглавлял Виктор Бабарико — соперник Лукашенко на президентских выборах, которые состоятся 9 августа.

Читайте такжеБеларусь уплывает от России: Лукашенко выдвинул новому правительству важное требованиеПрезидент Беларуси признал, что аресты произошли по его поручению и добавил, что расследование велось с 2016 года.

"Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины", - рассказали в пресс-службе главы государства.

Также Лукашенко утверждал, что за одним из кандидатов могут стоять "российские олигархи", но не уточнил, о ком речь. Источники сообщали, что Бабарико обсуждал свои планы баллотироваться на выборах с российскими чиновниками, однако деньги из Кремля на предвыборную кампанию не получал.

Напомним, в Минске в воскресенье, 31 мая, неизвестные похитили оппозиционера Николая Статкевича, который все время выступал с резкой критикой нынешнего президента Александра Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко признался, что опасается народного восстания в Беларуси.

новости Беларуси Александр Лукашенко Газпром арест Газпромбанк
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