Лукашенко признался, что дал "сигнал" о задержании противника по выборам / УНИАН

Белорусский президент Александр Лукашенко признался в том, что "дал сигнал", после которого задержали его противника в предвыборной гонке ‒ блогера Сергея Тихановского.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Свои действия Лукашенко оправдывает так ‒ дескать, его оппоненты хотят "пойти наступлением на действующую власть".

"Да, я дал сигнал по Тихановскому. Я что-то не так сделал? Я волновался за свою страну, за которую я до сих пор ответственен. И я всегда буду ответственен ‒ в любой роли", ‒ заявил Лукашенко.

Читайте также"Настоящий сталинизм": в ЕС обещают ударить по Лукашенко санкциями и не исключают революции в БеларусиКроме того, он отметил, что в руководстве РФ возможно понимают причины ситуации с дочерним банком Газпрома ‒ "Белгазпромбанком". Им много лет руководил был еще один политический оппонент президента ‒ Виктор Бабарико, которого недавно также задержали местные правоохранители.

"Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули - они все поняли... Все страдают: ах, Лукашенко посадил (Бабарико ‒ Главред). А мы никого туда не звали, мы действуем по закону, как это было всегда", ‒ подытожил Лукашенко.

Напомним, ранее во время парада на Красной площади по случаю 75-летия Победы Лукашенко демонстративно отошел от Владимира Путина. Белорусский лидер предпочел стоять рядом с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.