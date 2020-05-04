Лукашенко рассказал, когда беларусы снова переизберут его на пост президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко еще не определился с датой выборов / Reuters

В скором времени в Беларуси должны определиться с окончательной датой проведения президентских выборов. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции по всему миру, в том числе на территории государства, избирательный процесс переносить не будут.

По словам президента Александра Лукашенко, Конституция государства не дает возможности ставить под вопрос проведение выборов главы государства. Выборы должны пройти в конце августа.

"У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведём выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом", - сказал белорусский президент в ходе видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.Шестые очередные выборы президента Республики Беларусь должны состояться 30 августа 2020 года.

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 20 июля 1994 года. В 20-15 году начался его пятый президентский срок. Он возглавляет государство уже почти 26 лет. В Конституции Беларуси нет ограничений на занятие президентской.

Также, в конце прошлого года Лукашенко заявил, что он готов принять участие в президентских выборах 2020 года.

Ранее Лукашенко заявил, что он боится вводить в Беларуси противоэпидемиологические мероприятия в связи с коронавирусной инфекцией из-за угрозы народного восстания.