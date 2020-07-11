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В Египте у "берега смерти" погибли более 10 человек: спасали ребенка

Спасатели продолжают искать тела жертв, выяснили журналисты.

11 июля 2020, 09:40
В Египте погибли более десяти человек – Новости Египта
В Египте утонули более десяти человек / Reuters

В пятницу, 10 июля, недалеко от египетского города Александрия на участке побережья в районе Эль-Агами (его прозвали "берегом смерти") в Средиземном море утонули по меньшей мере 11 человек.

Спасатели нашли тела семи погибших, остальных жертв продолжают искать, сообщает Al Balad.

Трагедия произошла после того, как на рассвете большая компания вышла из жилого комплекса Палм-Бич на пляж, чтобы искупаться – начал тонуть ребенок, люди бросились его спасать и погибли, пишет Al Youm As Sabi.

В администрации туризма и курортов Александрии сообщили, что люди утонули около 5:00 на пляже, который был закрыт из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19.

Напомним, участок побережья в районе Эль-Агами давно прозвали "берегом смерти", поскольку там часто происходят несчастные случаи, люди тонут из-за сильных подводных течений. В 2018-м там за неделю погиб 21 человек. После массовой гибели людей власти закрыли доступ к пляжу.

новости Египта утонули Средиземное море
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