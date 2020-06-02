Путин разрешил армии РФ бить ядерными бомбами: при каких условиях

Путин разрешил армии РФ бить ядерными бомбами / УНИАН

Президент Российский Федерации Владимир Путин подписал указ об основах российской политики в области ядерного сдерживания. В документе детально перечисляются обстоятельства, которые позволяют применение Россией ядерных бомб.

Текст соответствующего указа российского президента был опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Согласно документу, теперь российская армия получила право применять ядерное оружие в ответ либо на атаку на объекты инфраструктуры РФ, либо когда под угрозой окажется само существование государства.

Более того, Путин разрешил использовать ядерный потенциал РФ даже в случае нападение на Россию с использованием неядерного оружия массового поражения и обычного оружия.

Согласно имеющимся данным, по состоянию на 2017 год в России имеет в своем распоряжении находилось около 286 пусковых установок ракетных комплексов межконтинентальных баллистических ракет. В 2018-м в составе стратегических ядерных сил РФ имелось 1420 ядерных боезарядов. Кроме того, тогда в распоряжении российского военного флота было одиннадцать атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о том, что голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля 2020 года