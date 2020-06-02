УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин разрешил армии РФ бить ядерными бомбами: при каких условиях

2 июня 2020, 18:44

Владимир Путин поставил подпись под документом, который регулирует использование российского ядерного оружия.

Путин
Путин разрешил армии РФ бить ядерными бомбами / УНИАН

Президент Российский Федерации Владимир Путин подписал указ об основах российской политики в области ядерного сдерживания. В документе детально перечисляются обстоятельства, которые позволяют применение Россией ядерных бомб.

Текст соответствующего указа российского президента был опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Согласно документу, теперь российская армия получила право применять ядерное оружие в ответ либо на атаку на объекты инфраструктуры РФ, либо когда под угрозой окажется само существование государства.

Более того, Путин разрешил использовать ядерный потенциал РФ даже в случае нападение на Россию с использованием неядерного оружия массового поражения и обычного оружия.

Согласно имеющимся данным, по состоянию на 2017 год в России имеет в своем распоряжении находилось около 286 пусковых установок ракетных комплексов межконтинентальных баллистических ракет. В 2018-м в составе стратегических ядерных сил РФ имелось 1420 ядерных боезарядов. Кроме того, тогда в распоряжении российского военного флота было одиннадцать атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о том, что голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля 2020 года

Владимир Путин новости России ядерное оружие бомбы
Сейчас вы просматриваете новость «Путин разрешил армии РФ бить ядерными бомбами: при каких условиях». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:59
Время и Стекло Финальные титры - расписание концертов на 2020 год
18:56
Стрельба в Броварах: задержаны еще 13 человек во главе с "авторитетом" Видео
18:44
Путин разрешил армии РФ бить ядерными бомбами: при каких условиях
18:35
В Минобразования рассказали, как жителям Донбасса и Крыма поступить в ВУЗы Украины без ЗНО
18:34
15 тысяч пачек в день: контрабандисты подделывали сигареты ВТФ и мировых брендов
18:26
Ни нашим, ни вашим: в Беларуси напечатали странную карту без Крыма
18:06
Голос країни 11 сезон - онлайн кастинг и правила проекта
18:01
"Спасибо тебе, президент": Трамп похвалил себя и силовиков за борьбу с митингующими
18:01
Товары из магазина и кафе в сервисе OKKO PAY: оплачивай возле колонки, получай в авто новости компании
17:49
Пинчук может продать свои телеканалы российскому миллиардеру – СМИ
17:47
В Украине растут цены на АЗС: эксперты рассказали, чего ждать автовладельцам
17:24
Урежут все соцвыплаты: чем Украина расплатится за кредит МВФ – эксперт Видео
17:09
"Злоупотребление властью": Евросоюз поддержал протесты в США
17:08
Скованная одной цепью: на Луганщине мать дома заковывала дочь
16:59
"Мам, не скучай": Диана Арбенина сняла трогательный клип про своих детей Видео
16:57
На кону – 100 млн: СМИ рассказали, кто стоит за кровавой перестрелкой в Броварах Видео
16:30
Ветер Любви 2 сезон - что было в 67 и 68 серии 02-06-2020 Видео
16:27
В ВОЗ призвали врачей не лечить коронавирус антибиотиками Видео
16:26
Перерезали горло: подробности убийства бойцами ВСУ рыбака в Киеве Видео
16:21
Индексация пенсий в Украине будет ежегодной: что обещает Кабмин
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять