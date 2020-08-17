Сотни бойцов и автозаки: РФ стягивает Росгвардию к границе Беларуси

Российские автозаки едут в сторону Беларуси / Фонтанка

По территории России по направлению к границе Беларуси движется значительное количество автозаков.

Как говорится в сообщении группы независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team в Facebook, автозаки следуют без опозновательной маркировки и номеров.

По сообщениям очевидцев, на дороге Санкт-Петербург-Псков в общей сложности было замечено около 40 грузовиков и несколько внедорожников.

Другие очевидцы утверждают, что в машинах колонны, следующей из Москвы, которую заметили на развязке южнее Смоленска (в 83 километрах от границы с Беларусью), едут люди в черной форме без опознавательных знаков.

/ Meduza - Live

Еще одну колонну, которая двигалась по направлению к Беларуси со стороны Москвы, заметили читатели Медузы и коллега журналиста Василия Максимова. В ней также присутствуют грузовики без маркировок, идентичные машинам Росгвардии.

Эксперты утверждают, что в колонне может ехать не менее 600 бойцов.

Напомним, ранее состоялся телефонный разговор президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.