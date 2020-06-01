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Песков объяснил, чего не хватает диалогу Путина и Зеленского

1 июня 2020, 16:08

Пресс-секретарь Путина оценил отношения высшего руководства России и Украины.

Песков
Песков рассказал о диалоге Путина и Зеленского / Reuters

На сегодня диалог на высшем уровне между Россией и Украиной не развивается. При этом контакты руководство обеих стран сохраняет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Сообщается, что Песков заявил об этом, отвечая на вопрос о приглашении президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву.

"Что касается руководства этих стран (Украины и Грузии, - ред.), то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - отметил Песков.

Он также добавил, что динамика развития отношений "зависит от выполнения обязательств, взятых руководством страны".

Читайте такжеКатастрофа неизбежна: эксперт спрогнозировал результаты встречи Зеленского и ПутинаНапомним, ранее сообщалось, что высшие должностные лица Российской Федерации не направляли официального приглашения украинскому президенту Владимиру Зеленскому на парад Победы, который планируют провести на Красной площади в Москве 24 июня 2020 года.

Соответствующее сообщение опубликовал портал РБК со ссылкой на Дмитрия Пескова ‒ пресс-секретаря российского президента Владимира Путина. "Нет, [приглашение - Главред] не направлялось ", — сказал Песков.

Дмитрий Песков встреча Путина и Зеленского новости России
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