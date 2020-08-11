Байден поддержал протестующих в Беларуси

Байден призвал к точному подсчету голосов на выборах в Беларуси / Reuters

Кандидат в президенты США Джо Байден выступил в поддержку участников массовых протестов в Беларуси, которые не согласны с предварительными результатами выборов президента, согласно которым победу получил действующий президент страны Александр Лукашенко.

В частности, Байден призывает к транспарентному и точному подсчету голосов и освобождению всех политзаключенных, говорится в его заявлении в Medium.

"Я также призываю президента Лукашенко уважать права участников мирных протестов и воздержаться от дальнейшего насилия", – отметил Байден.

По словам Байдена, народ Беларуси требует, чтобы его услышали "после 26 лет систематических репрессий со стороны авторитарного режима президента Александра Лукашенко".

Американский политик утверждает, что во время выборов в Беларуси имели место фальсификации, а в протестах участвуют "люди, требующие точного подсчета голосов".

Как сообщал Главред, Центральная избирательная комиссия Беларуси в понедельник утром, 10 августа, обнародовала предварительные итоги голосования на выборах президента. Сообщается, что Александр Лукашенко набирает более 80% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. Явка составила 84,23%.

Штаб Светланы Тихановской не признал предварительные результаты выборов президента Беларуси, оглашенные Центральной избирательной комиссией.

11 августа стало известно, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь. На данный момент политик находится в Литве.

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