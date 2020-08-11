Трамп снова предложил пригласить Путина на саммит G7

Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп снова заговорил о том, чтобы пригласить на саммит Большой семерки (G7) президента России Владимира Путина.

Об этом глава Белого дома заявил во время брифинга 11 августа.

В частности, Трамп хочет провести саммит Большой семерки G7 после президентских выборов в ноябре.

"Мы уже пригласили много людей на саммит. Я, конечно бы, пригласил его. Считаю, что это важный фактор. Мы пригласим представителей, которые не входят в "Большую семерку". Кое-кто уже согласился принять участие", – заявил Трамп.

Читайте такжеВозвращение России в G7: в Германии дали жесткий ответКак сообщал Главред, 1 июня американский президент Дональд Трамп провел телефонную беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и озвучил собственную идею о проведении саммита "Большой семерки" (G7), на которую планировал пригласить еще несколько государств ‒ Россию, Австралию, Индию, Республику Корею.

Позже Трамп оправдался за свое приглашение президента России Владимира Путина присоединится к саммиту Большой семерки.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество сделать все возможное, чтобы Россия не вернулась в Большую семерку (G7), пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.