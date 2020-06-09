УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Загадочная смерть: в Таиланде нашли тело 32-летней украинки

9 июня 2020, 22:24

Накануне полиция заявила о подозрении убийства Фроловой, поскольку были очевидны попытки спрятать ее тело.

Таиланд
В Таиланде нашли тело украинки / УНИАН

В Таиланде нашли тело уроженки Тернопольской области 32-летней Ольги Фроловой. О пропаже женщины заявил ее муж 25 мая, мужчина до сих пор не может прийти в себя и поверить в случившееся.

Об этом сообщает бангкокське издание К.

"Тело Фроловой было найдено местным жителем через две недели после того, как 25 мая ее муж сообщил о пропавшей без вести", - сказано в сообщении.

В издании отметили, что на кадрах видеонаблюдения она была в такой же одежде, в какой была найдена. Сейчас тело Фроловой проходит детальную аутопсию в полицейской больнице Бангкока, результаты которой будут через две недели.

Также сообщается, что накануне полиция заявила о подозрении убийства Фроловой, поскольку были очевидны попытки спрятать ее тело. Подозреваемых не назвали.

В то же время ее муж Димас Фролов на своей странице в Facebook написал, что до последнего не хотел рассматривать такой трагический вариант.

"Я до последнего в своих поисках не хотел рассматривать такой вариант. Хотя было много предпосылок к этому. Мне очень хотелось, чтобы я ошибался. Но когда получили ее сумку и вещи, сомнений практически не осталось. Она пролежала там долго. Но вещи, одежда и другие детали свидетельствовали, что это Оля", - написал Фролов, фотограф, с которым Ольга последние 6 лет жила на острове Самуи в Таиланде.

По словам мужа, жена словно предчувствовала, что уходит навсегда.

Тело Ольги Фроловой нашли в Таиланде / facebook.com/dimasfrolov

"Расследование о причине смерти только началось, но зная ее поведение последние несколько лет, медицинский диагноз и знаки, которые она подала, когда уходила... Она собралась. Попрощалась. И ушла. О причинах я буду думать всю свою оставшуюся жизнь", - добавил Фролов.

Добавим, что у супругов Фроловых есть маленький сын Роман.

Читайте такжеВыбросила умершего заробитчанина в лес: полька отделалась смешным приговоромНапомним, ранее в Польше после долгих поисков в районе озера Нововарпенское обнаружили тела двух пропавших без вести мужчин заробитчан из Украины.

Как сообщают польские полицейские, двух мужчин (31-летнего и 36-летнего возраста) искали еще с 18 мая 2020 года. Тогда они отправились на лодке в магазин, но на обратном пути через озеро исчезли.

новости Таиланда смерть украинка
Сейчас вы просматриваете новость «Загадочная смерть: в Таиланде нашли тело 32-летней украинки». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:24
Загадочная смерть: в Таиланде нашли тело 32-летней украинки
21:58
Фан-зоны под запретом: Минздрав озвучил правила проведения концертов
21:45
Отдых в детском лагере в коронавирус: Зеленский рассказал о новых правилах Видео
21:39
Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест Видео
21:30
Без демарша: Резников высказался о реакции России на новых людей в ТКГ
21:11
Панин обматерил Водонаеву и Пескова за критику ДТП с Ефремовым Видео
20:58
Одинаковые симптомы: врачи ошарашили заявлением о раке и коронавирусе
20:43
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 июня: невероятные предложения и финансовый успех Видео
20:26
"Повлиять не можем": в Danone Украина оправдались из-за скандала с рекламой Видео
20:09
Автомобиль ВСУ подорвался на Донбассе: много раненых
19:52
Журналисты обнаружили стафилококк в санатории Видео
19:39
Все здоровы: коронавирус покинул один из городов Украины
19:38
Путин рассказал Меркель, как решить проблемы Украины Видео
19:10
Зеленский впервые сделал сильный ход в донбасском вопросе мнение
19:07
Atlas Weekend 2021 - Twenty One Pilots стали первым хедлайнером
19:05
Фермеры призвали Раду прекратить теневые схемы аренды земли
19:01
Актера Михаила Ефремова задержали после допроса
18:54
"Ответит по закону": Валуев резко высказался о ДТП с участием Ефремова
18:50
"Нет следов запуска ракеты": Украина не предоставила в суд по делу МН17 данные с радаров Видео
18:43
День друзей 2020: Юлия Панкова рассказала, как воспринимает дружбу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять