Загадочная смерть: в Таиланде нашли тело 32-летней украинки

В Таиланде нашли тело украинки / УНИАН

В Таиланде нашли тело уроженки Тернопольской области 32-летней Ольги Фроловой. О пропаже женщины заявил ее муж 25 мая, мужчина до сих пор не может прийти в себя и поверить в случившееся.

Об этом сообщает бангкокське издание К.

"Тело Фроловой было найдено местным жителем через две недели после того, как 25 мая ее муж сообщил о пропавшей без вести", - сказано в сообщении.

В издании отметили, что на кадрах видеонаблюдения она была в такой же одежде, в какой была найдена. Сейчас тело Фроловой проходит детальную аутопсию в полицейской больнице Бангкока, результаты которой будут через две недели.

Также сообщается, что накануне полиция заявила о подозрении убийства Фроловой, поскольку были очевидны попытки спрятать ее тело. Подозреваемых не назвали.

В то же время ее муж Димас Фролов на своей странице в Facebook написал, что до последнего не хотел рассматривать такой трагический вариант.

"Я до последнего в своих поисках не хотел рассматривать такой вариант. Хотя было много предпосылок к этому. Мне очень хотелось, чтобы я ошибался. Но когда получили ее сумку и вещи, сомнений практически не осталось. Она пролежала там долго. Но вещи, одежда и другие детали свидетельствовали, что это Оля", - написал Фролов, фотограф, с которым Ольга последние 6 лет жила на острове Самуи в Таиланде.

По словам мужа, жена словно предчувствовала, что уходит навсегда.

Тело Ольги Фроловой нашли в Таиланде / facebook.com/dimasfrolov

"Расследование о причине смерти только началось, но зная ее поведение последние несколько лет, медицинский диагноз и знаки, которые она подала, когда уходила... Она собралась. Попрощалась. И ушла. О причинах я буду думать всю свою оставшуюся жизнь", - добавил Фролов.

Добавим, что у супругов Фроловых есть маленький сын Роман.

Читайте такжеВыбросила умершего заробитчанина в лес: полька отделалась смешным приговоромНапомним, ранее в Польше после долгих поисков в районе озера Нововарпенское обнаружили тела двух пропавших без вести мужчин заробитчан из Украины.

Как сообщают польские полицейские, двух мужчин (31-летнего и 36-летнего возраста) искали еще с 18 мая 2020 года. Тогда они отправились на лодке в магазин, но на обратном пути через озеро исчезли.