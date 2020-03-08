Кровавое убийство: во Львове нашли трупы двух женщин

Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух женщин во Львове / ТСН

Во Львове задержали преступника, который подозревается в убийстве двух женщин: 57-летней матери и ее 36-летней дочери.

"Во Франковский отдел полиции 7 марта поступило сообщение от патрульных полицейских о том, что, прибыв на вызов по улице Антоновича во Львове, они обнаружили в одной из квартир тела двух женщин с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении Нацполиции 7 марта.

Правоохранители установили личности погибших - ими оказались жительницы квартиры в возрасте 57 и 36 лет, мать и дочь. На их телах эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны.

"Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили соседей и знакомых жертв, а также пересмотрели камеры видеонаблюдения. Установлено, что к убийству женщин причастен 47-летний львовянин. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения", - сообщили в полиции.

Следователи Франковского отдела полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

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Как писал Главред, в Харькове в Новобаварском районе в коллекторной трубе у реки Уды обнаружено сожженное тело погибшей девушки. По данным отдела коммуникации полиции Харьковской области, тело убитой обнаружила во время прогулки местная жительница. Погибшей на вид около 20-35 лет. Следователи открыли производство по статье "Умышленное убийство", личности подозреваемых в преступлении устанавливаются.

Также напомним, в городе Пустомыты Львовской области в результаты стрельбы погибла девушка, еще один человек госпитализирован с ранением. Злоумышленник скрылся с места преступления, проходит операция по его поимке, рассказали в отделе коммуникации полиции Львовской области.