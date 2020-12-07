УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

​Новые санкции против Беларуси: Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры

7 декабря 2020, 22:00
Прослушать новость
Остановить

МОК приостановит все финансовые выплаты, предназначенные Национальному олимпийскому комитету Беларуси.

Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры / Reuters

Международный олимпийский комитет запретил президенту Беларуси Александру Лукашенко и его сыну Виктору участвовать во всех мероприятиях организации, включая Олимпийские игры.

Кроме того, санкции ввели и в отношении руководства Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. Санкции будут действовать до дальнейших указаний или до выборов нового руководства НОК Беларуси, которые запланированы на февраль 2021 года.

Читайте такжеЕвросоюз "ударил" по Лукашенко персональными санкциями

Кроме того, МОК приостановит все финансовые выплаты, предназначенные Национальному олимпийскому комитету страны, за исключением средств, направленных на подготовку белорусских атлетов к ОИ-2020 в Токио и зимним ОИ-2022 в Пекине. Однако отмечается, что деньги будут напрямую выплачены спортсменам без участия НОК Беларуси.

Международный олимпийский комитет также приостановил все переговоры о возможном проведении соревнований под эгидой организации на территории государства.

Санкции против Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:

Александр Лукашенко МОК Санкции против Беларуси санкции против Лукашенко
Сейчас вы просматриваете новость «​Новые санкции против Беларуси: Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Путин собрался увеличить территорию РоссииПутин собрался увеличить территорию России Арест или бегство Лукашенко: у Тихановской раскрыли сценарий смены властиАрест или бегство Лукашенко: у Тихановской раскрыли сценарий смены власти Переписка бывшего зятя Путина попала в СМИ: в Кремле прокомментировали "вброс"Переписка бывшего зятя Путина попала в СМИ: в Кремле прокомментировали "вброс" Байден анонсировал новый подход в отношениях с Москвой: к чему готовиться РФБайден анонсировал новый подход в отношениях с Москвой: к чему готовиться РФ Преемник Лукашенко: в Беларуси назвали кандидата на “трон”Преемник Лукашенко: в Беларуси назвали кандидата на "трон"
Следующий материал

Последние новости

22:12
Коронавирус в Украине 7 декабря: за сутки нашли еще почти 9 тысяч больных
22:00
​Новые санкции против Беларуси: Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры Видео
21:54
Гороскоп на 8 декабря для всех: деловой бум и оживление любви Видео
21:51
Новая реклама игр для PlayStation 5 – чем Sony порадует своих владельцев в 2021 Видео
21:40
Супер топ-модель по-украински выпуск 8 - кто ушел 07-12-2020
Реклама
21:29
​Что нельзя делать после коронавируса​: врач назвал главную опасность Видео
21:28
Зеленский одобрил важные законы для бизнеса на время карантина
21:23
MTV Movie & TV Awards 2020 - список победителей и фильмы
20:50
Эксперты рассказали, когда головокружение - признак опасного состояния Видео
20:49
​"Путин играет в игру": экс-министр объяснил действия России на Донбассе Видео
20:49
Стала известна дата выхода продолжения культовой игры The Wolf Among Us от Telltale Games
20:45
В МИД Украины отреагировали на резолюцию ООН по Крыму
20:37
Сара Мишель Геллар повторила лесбийский поцелуй из знаменитого фильма Видео
20:11
Анестезиолог назвал стоимость COVID-вакцины в Украине Видео
19:53
Можно ли заразиться ВИЧ во время орального секса: врач рассказал, что происходит Видео
19:44
​В Украину идут морозы до -26​: какие области попадут под удар Видео
19:43
В Сумах на первой сессии депутаты устроили массовую драку Видео
19:31
В Кабмине поведали новые подробности январского локдауна Видео
19:19
Провал или шедевр? В Сети появились первые оценки долгожданной игры Cyberpunk 2077
19:17
Боб Дилан продал авторские права за сотни миллионов долларов
Реклама
19:10
Рост до 127%: во сколько украинцам теперь обойдется абонплата за газ Видео
18:57
Жесткое "воспитание": на Львовщине учительница избила ученика в школе Видео
18:55
Генассамблея ООН приняла резолюцию против действий Путина в Крыму
18:55
Супер Топ-модель по-украински 2020: смотреть 8 выпуск 7 декабря Видео
18:41
​Украинцев будут тестировать на коронавирус по-новому​: в Минздраве раскрыли детали Видео
18:29
В Минэкономики ошарашили уровнем падения ВВП до конца года
18:29
Вакцина РФ от COVID-19 в Украине: экс-министр сделал неожиданное заявление Видео
18:14
Антибактериальное мыло vs обычное: ученый рассказал, есть ли разница Видео
18:04
Срочная вакцинация от COVID-19​: украинцев разделили на три группы Видео
18:02
Штраф до 8500 гривен за пластиковый пакет: в Украине поддержали закон Видео
18:00
В ЕС пояснили механизм новых санкций за нарушение прав человека
17:54
Тихановская обозвала Лукашенко "тунеядцем" и раскрыла концепцию новых выборов Видео
17:50
GTA Online получит новый ночной клуб – там будут звучать сеты от реальных диджеев Видео
17:49
Низкое давление: как поднять до нормального уровня Видео
17:15
Эйфория 2 сезон: что было в первой серии
17:06
Путин и Меркель обсудили Украину: появились новые детали переговоров Видео
16:55
Школы, детсады и вузы – на замок: в Минздраве раскрыли сценарий локдауна Видео
16:40
Ушел из жизни один из создателей S.T.A.L.K.E.R. Сергей Иванов
16:39
"Могу говорить с президентом и с вором": мэр Чернигова "заботал по фене" Видео
16:31
"Потрясающая растяжка": Настя Каменских удивила красотой на игривом фото
Реклама
16:22
​Комаровский рассказал, какой препарат облегчит заболеваемость COVID-19 Видео
16:20
Авторитетное издание Forbes просит не верить первым обзорам на Cyberpunk 2077
16:02
Телеведущий украинского шоу попал на кладбище во время мистического ритуала
15:43
Полную карту Киберпанка 2077 с массой разнообразных активностей слили в Сеть
15:41
В Минздраве назвали сроки пика эпидемии COVID-19 и предупредили о коллапсе Видео
15:40
Сийярто в Совете ЕС наябедничал на Украину Видео
15:30
Что нельзя делать в день Екатерины и как добиться любви и счастья Видео
15:27
Дорофеева попала в топ-200 мирового рейтинга Shazam Видео
14:57
В Госпотребслужбе предупредили, где украинцы рискуют подхватить коронавирус Видео
14:52
Марина Зварич: Около 20% протестированных получают положительный результат на Covid-19
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять