​Новые санкции против Беларуси: Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры

МОК приостановит все финансовые выплаты, предназначенные Национальному олимпийскому комитету Беларуси.
Международный олимпийский комитет запретил президенту Беларуси Александру Лукашенко и его сыну Виктору участвовать во всех мероприятиях организации, включая Олимпийские игры.
Кроме того, санкции ввели и в отношении руководства Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. Санкции будут действовать до дальнейших указаний или до выборов нового руководства НОК Беларуси, которые запланированы на февраль 2021 года.
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Кроме того, МОК приостановит все финансовые выплаты, предназначенные Национальному олимпийскому комитету страны, за исключением средств, направленных на подготовку белорусских атлетов к ОИ-2020 в Токио и зимним ОИ-2022 в Пекине. Однако отмечается, что деньги будут напрямую выплачены спортсменам без участия НОК Беларуси.
Международный олимпийский комитет также приостановил все переговоры о возможном проведении соревнований под эгидой организации на территории государства.
Санкции против Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.
- Европейский Союз официально ввел ограничительные меры против 44 государственных деятелей республики Беларусь.
- Также Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.
- Кроме того, Канада в координации с ЕС ввела дополнительные санкции против чиновников Беларуси.