​Новые санкции против Беларуси: Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры

Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры / Reuters

Международный олимпийский комитет запретил президенту Беларуси Александру Лукашенко и его сыну Виктору участвовать во всех мероприятиях организации, включая Олимпийские игры.

Кроме того, санкции ввели и в отношении руководства Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. Санкции будут действовать до дальнейших указаний или до выборов нового руководства НОК Беларуси, которые запланированы на февраль 2021 года.

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Кроме того, МОК приостановит все финансовые выплаты, предназначенные Национальному олимпийскому комитету страны, за исключением средств, направленных на подготовку белорусских атлетов к ОИ-2020 в Токио и зимним ОИ-2022 в Пекине. Однако отмечается, что деньги будут напрямую выплачены спортсменам без участия НОК Беларуси.

Международный олимпийский комитет также приостановил все переговоры о возможном проведении соревнований под эгидой организации на территории государства.

Санкции против Беларуси - о чем ранее сообщал Главред: