Новый статус по ядерному оружию и вопрос нейтралитета: появился новый проект Конституции Беларуси

Лукашенко получит пожизненный иммунитет и "обнуление" президентских сроков / Reuters

В Конституцию Беларуси намерены внести изменения, которые предполагают ликвидацию нейтралитета государства и его статуса как безъядерной зоны. При этом Минск обещает не применять военную агрессию в отношении других стран. Об этом говорится в проекте конституционных изменений республики.

В опубликованном государственным агентством Белта документе речь идет о том, что из статьи 18 Конституции Беларуси собираются исключить фразу: "Республика Беларусь имеет целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным".

Читайте такжеЛукашенко признал Крым российским и анонсировал поездку на полуостровВзамен там предлагают добавить другую фразу: "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".

Конституционная реформа в Беларуси

Референдум о принятии новой Конституции Беларуси собираются провести в феврале 2022 года. Впрочем, конкретной даты проведения мероприятия пока нет. Проект изменений опубликовали 27 декабря.

Согласно новой редакции проекта Основного закона страны, полномочия президента должны сократиться. Всебелорусское народное собрание, которое ранее было декларативным совещательным органом, теперь может получить больше полномочий, чем парламент страны.

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Досрочные выборы в республике

Пункта о досрочных выборах президента Беларуси в документе нет. Избирательный процесс в парламент должен состояться в определенные законодательством сроки.

"Обнуление" сроков Лукашенко

По новой Конституции президент Беларуси сможет пребывать на своей должности максимум два срока. Впрочем, существует норма, которая позволяет предположить "обнуление" предыдущих сроков действующего главы государства Александра Лукашенко.

Бонусы для Лукашенко

Если Александр Лукашенко решится на передачу власти, то проектом изменений для него предусмотрено ряд привилегий. Среди них пожизненный статус делегата Всебелорусского народного собрания, неприкосновенность и запрет на привлечение его к ответственности за действия, которые были совершены на посту президента.

Ядерное оружие в Беларуси

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если ядерное оружие США будет размещено в Польше, то он проведет переговоры с главой РФ Владимиром Путиным с целью возвращения ядерного оружия в Беларусь.

Глава МИД республики Владимир Макей заявлял, что Минск изучает возможность размещения на территории Беларуси ядерного оружия в ответ на "будущие возможные действия Североатлантического альянса на территории Польши".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что слова Лукашенко о возможном появлении российского ядерного оружия в Беларуси являются "серьезным предостережением" Западу.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что если ядерное оружие РФ окажется в Беларуси, в Киеве точно будут знать, где конкретно оно находится.