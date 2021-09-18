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"Нож в спину": Франция побила горшки с США и Австралией из-за потери военного контракта на $40 млрд

18 сентября 2021, 14:56

Объявленное Австралией решение о строительстве атомных подводных лодок в рамках созданного нового альянса AUKUS вызвало возмущение в правительстве Франции.

Франция
Франция резко отреагировала на создание AUKUS / pixabay

Президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности – AUKUS.

"Хотя партнерство Австралии, Великобритании и США - AUKUS - звучит странно со всеми этими аббревиатурами, но это хорошо. (...) Наши страны обновят и укрепят нашу общую способность противостоять угрозам XXI века так же, как мы это делали в ХХ веке: вместе", - сказал Байден в ходе совместной презентации нового альянса, сообщает BBC News.

Цель создания трехстороннего оборонного альянса AUKUS

"Эта инициатива направлена на обеспечение того, чтобы каждый из нас обладал (...) самыми современными возможностями, которые нам необходимы, для маневрирования и защиты от быстро развивающихся угроз", - отметил он.

В свою очередь, премьер-министр Австралии отметил, что "мир становится все более сложным", особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, чтобы "помочь обеспечить безопасность и стабильность, в которых нуждается наш регион, мы должны сейчас вывести наше партнерство на новый уровень".

"AUKUS - партнерство, в котором наши технологии, наши ученые, наша промышленность, наши силы обороны работают вместе, чтобы создать более безопасный регион, который в конечном итоге принесет пользу всем", - отметил Моррисон.

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По мнению лидеров, AUKUS поможет защитить интересы трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе и позволит Австралии впервые построить атомные подводные лодки, отказавшись от их закупок у Франции.

Создание AUKUS больно ударило по Франции: в чем причина

Объявленное премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном решение о строительстве атомных подводных лодок (АПЛ) в рамках созданного нового альянса AUKUS вызвало возмущение в правительстве Франции.

Читайте такжеЗеленский рассказал, как Байден отреагировал на вопрос о членстве Украины в НАТО"Это решение противоречит букве и духу сотрудничества, которое существовало между Францией и Австралией", - говорится в распространенном совместном заявлении французских министров иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана и вооруженных сил Флоренс Парли.

В нем отмечается, что это "знаменует собой отсутствие согласованности, о чем Франция может только сожалеть и наблюдать".

Решение Австралии строить атомные подводные лодки в сотрудничестве с Соединенными Штатами и Великобританией, а не покупать их у французской фирмы, "вызывает сожаление", заявил французский МИД.

Жан-Ив Ле Дриан назвал отмену австралийско-французского контракта на строительство подлодок "ударом ножом в спину" и "грубым, односторонним и неожиданным" шагом в стиле Дональда Трампа.

Демарш Парижа: как Франция и Австралия побили горшки из-за AUKUS

Франция решила отозвать послов из США и Австралии для консультаций после подписания соглашения о создании альянса AUKUS. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, приводя слова министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Глава французского МИД отметил, что такое решение оправдывается "исключительной серьезностью заявлений" Австралии и США и принято по указанию президента Франции Эммануэля Макрона.

Министр также назвал "неприемлемым поведением" расторжение Австралией контракта на покупку французских неядерных подводных лодок в пользу атомных подводных лодок, построенных по американской технологии.

В свою очередь министр иностранных дел Австралии Марис Пейн выразила сожаление из-за отзыва посла Франции Жан-Пьера Тебо. Об этом сообщает Associated Press.

Пейн отметила, что понимает разочарование Франции по поводу отказа Австралии от контракта на покупку французских подводных лодок, но объяснила такое решение обеспечением интересов национальной безопасности. Министр добавила, что Канберра ценит свои отношения с Парижем и готова к взаимодействию в будущем.

В свою очередь Тебо заявил, что Австралия никогда не указывала на то, что может отказаться от сделки с Францией. Посол рассказал, что узнал об отмене соглашения из австралийской прессы, хотя у Канберры было много возможностей чтобы сообщить о своем решении.

Добавим, что по данным австралийского телеканала ABC, строительство АПЛ в рамках совместного проекта с США и Великобританией предусматривает отказ от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд. По другим данным Австралия разорвала контракт на поставку 12 подлодок на сумму 36,5 миллиарда долларов.

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Ранее в ходе мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны французский президент Эммануэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию, независимую от США и НАТО.

10 мая 2021 года Совет Европейского союза подтвердил решимость продвигаться вперед к созданию собственной системы безопасности и обороны.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что единая армия Европейского союза может вызвать раскол в безопасности Европы. Он подчеркнул, что она никогда не сможет заменить собой НАТО.

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