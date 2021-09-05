Единая армия Евросоюза – зло: Столтенберг призвал Европу не вредить НАТО

Йенс Столтенберг призвал Европу не вредить НАТО / Reuters

Единая армия Европейского союза может вызвать раскол в безопасности Европы, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что она никогда не сможет заменить собой НАТО.

Как сообщает The Telegraph, глава Североатлантического альянса назвал Соединенные Штаты, Турцию и Канаду ключевыми странами НАТО, которые не входят в состав Европейского союза, однако являются главными гарантами безопасности ЕС.

"Я приветствую европейские усилия в области обеспечения обороны, однако нечто подобное никогда не сможет заменить НАТО. Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу. Отчасти дело в деньгах, так как 80% наших оборонных расходов приходится на союзников, не являющихся членами ЕС", - заявил Столтенберг.

Отметим, в данный момент каждая из стран Евросоюза сама определяет свою оборонную политику — координация здесь идет по линии НАТО, а не ЕС.

В ходе мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны французский президент Эммануэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию, независимую от США и НАТО.

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10 мая 2021 года Совет Европейского союза подтвердил решимость продвигаться вперед к созданию собственной системы безопасности и обороны.

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Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к России перед проведением военных учений "Запад-2021" - он призвал открыто рассказать об операции и численности участвующих военнослужащих, поскольку в Польше, странах Балтии и Украине растет тревога по поводу намерений Москвы.

Также Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предостерегает президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко от дестабилизации на восточном фланге Альянса. Он отметил, что НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси, и Альянс в чрезвычайной ситуации готов встать на защиту союзников при любом виде угроз, если такие будут исходить из Минска и Москвы. Речь о странах НАТО Литве, Латвии и Польше, которые граничат с Беларусью.