Дружба Путина и Лукашенко бесит НАТО: Столтенберг пригрозил Москве и Минску "хорошей оплеухой"

Столтенберг пригрозил Москве и Минску "хорошей оплеухой" / Reuters

НАТО предостерегает президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко от дестабилизации на восточном фланге альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы. Ранее Россия массово нарушила территориальную целостность таких государств как Украина, Грузия и Молдова", - сказал Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

Он отметил, что НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси, и Альянс в чрезвычайной ситуации готов встать на защиту союзников при любом виде угроз, если такие будут исходить из Минска и Москвы. Речь о странах НАТО Литве, Латвии и Польше, которые граничат с Беларусью.

Столтенберг также сказал, что Беларусь становится "все более и более зависимой" от России, в связи с чем действующее соглашение о партнерстве с Минском недавно было значительно сокращено и будет и дальше пересматриваться.

Отдельно Столтенберг упомянул углубляющееся политическое и военное сотрудничество России и Китая, назвав это "серьезным вызовом".

Читайте также"Возможно, в следующий раз": Столтенберг заявил, что Украину не будут приглашать на саммит НАТОНапомним, 29 мая, состоялась официальная часть встречи президента России Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко. Стороны достигли договоренности об открытии новых авиарейсов между государствами. Компания Белавиа должна увеличить число полетов не только в Москву, но и другие российские города. Кроме того, Минск до конца июня должен получить второй кредитный транш от Москвы на сумму 500 миллионов долларов.