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Столтенберг обвинил России во лжи перед масштабными военными учениями

3 сентября 2021, 20:17
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Россия развернула от 60 до 70 тысяч военнослужащих на Запад-2017, но заявила только о 12 700 военнослужащих.

Столтенберг
Столтенберг обратился к России из-за учений / УНИАН

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к России перед проведением военных учений "Запад-2021" - он призвал открыто рассказать об операции и численности участвующих военнослужащих, поскольку в Польше, странах Балтии и Украине растет тревога по поводу намерений Москвы.

"Россия должна вести себя предсказуемо и прозрачно", - сказал Столтенберг, пишет Reuters.

Основной этап учений начнется 10 сентября.

По словам представителей НАТО, маневры на Западе, которые последовали за наращиванием российской военной мощи на границах Украины в этом году, повышают риск аварии или просчета, который может спровоцировать кризис.

"Что мы видели раньше, так это то, что количество войск, участвующих в учениях, значительно превышает объявленное", - сказал Столтенберг, призвав Москву выполнить свои обязательства по Венскому документу, международному соглашению, регулирующему военные учения в Европе.

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Согласно подсчетам союзного журнала НАТО Review, Россия развернула от 60 до 70 тысяч военнослужащих на Запад-2017, но заявила только о 12 700 военнослужащих.

Россия, которая объединит свои силы с белорусскими войсками, заявляет, что в пределах ее прав проводить учения на ее территории, и четко называет их количество.

Войска России у границ Украины - о чем сообщалось ранее

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявлял, что Россия сконцентрировала у границ Украины свои войска. Россияне свои действия объясняли проведением военных маневров.

В Евросоюзе уточняли, что у границ Украины находятся более 100 тысяч российских военных.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 7 апреля утверждал, что войска России в приграничных с украинскими районами территориях будут находиться столько времени, сколько посчитают нужным в Москве.

9 апреля главнокомандующий ВСУ Хомчак подчеркивал, что армия Украины готова отвечать на провокации РФ как на Донбассе, так и в ситуации с осложнением обстановки вокруг украинских границ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что россияне приняли решение отвести войска от границ Украины. Решение связано с выполнением подразделениями своих задач.

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новости России НАТО военные учения Йенс Столтенберг
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