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Обнаружен новый опасный штамм COVID-19: ВОЗ созывает чрезвычайный совет

25 ноября 2021, 22:22

Ранний анализ показывает, что этот вариант имеет большое количество мутаций.

коронавирус
Коронавирус в мире / Фото Reuters

Всемирная организация здравоохранения созывает на пятницу, 26 ноября экстренное совещание для обсуждения нового штамма коронавируса - он был обнаружен в Южной Африке и Ботсване.

Как пишет Financial Times, на повестку дня встречи будет вынесен вопрос о т.н варианте B. 1.1.529 Sars-Cov-2.

По словам директора Центра реагирования на эпидемии и инноваций в Южной Африке Тулио де Оливейра, в организации обеспокоены сложившейся ситуацией.

Оценивается, что около 90% новых случаев заболевания в южноафриканской провинции Гаутенг с центром в Йоханнесбурге, были вызваны именно новым вариантом штамма.

Как отмечает директор, новый вариант штамма коронавируса характеризуется высокой проницаемостью в организм человека. В то же время, специальная группа ВОЗ обсудит, стоит ли считать новый вариант "вызывающим озабоченность" или "представляющим интерес для ученых".

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"Ранний анализ показывает, что этот вариант имеет большое количество мутаций, которые требуют дальнейших исследований", - заявили в ВОЗ, отметив, что исследования варианта будут проведены.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что Минздрав прогнозирует пик коронавируса в Украине в ближайшие 2-3 недели. Далее до середины декабря должен последовать спад.

До того секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал , наши ученые завершили исследования мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии.

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коронавирус ВОЗ
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