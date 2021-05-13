ОБСЕ бьет тревогу из-за действий Путина в аннексированном Крыму

Россия перебрасывает военную технику в Крым / сайт Минобороны РФ

Россия нагло начала перебрасывать тяжелую военную технику на территорию оккупированного Крыма. Также РФ активно призывает к своей армии тысячи жителей полуострова, заявила исполняющий обязанности заместителя главы миссии Соединенных Штатов при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлери.

Россия перебрасывает в Крым элементы десантно-штурмовой авиации, а также танки Т-72Б3, 120-мм минометы, гаубицы и бронетехнику, среди прочего оборудования и техники.

"Мы призываем Россию прекратить репрессии в Крыму и освободить всех украинских политических заключенных, которых она удерживает. Мы также призываем Россию прекратить милитаризацию и оккупацию Крыма и вывести все свои силы и технику с востока Украины", - заявила Розенсток-Силлери.

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