ОБСЕ бьет тревогу из-за действий Путина в аннексированном Крыму

Россия перебрасывает в Крым элементы десантно-штурмовой авиации, а также танки Т-72Б3, 120-мм минометы, гаубицы и бронетехнику.
Россия нагло начала перебрасывать тяжелую военную технику на территорию оккупированного Крыма. Также РФ активно призывает к своей армии тысячи жителей полуострова, заявила исполняющий обязанности заместителя главы миссии Соединенных Штатов при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлери.
Россия перебрасывает в Крым элементы десантно-штурмовой авиации, а также танки Т-72Б3, 120-мм минометы, гаубицы и бронетехнику, среди прочего оборудования и техники.
"Мы призываем Россию прекратить репрессии в Крыму и освободить всех украинских политических заключенных, которых она удерживает. Мы также призываем Россию прекратить милитаризацию и оккупацию Крыма и вывести все свои силы и технику с востока Украины", - заявила Розенсток-Силлери.
Возвращение Крыма в состав Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ о том, что государство запускает ряд мероприятий, задачей которых является реализация Крымской платформы. Это переговорная площадка, где планируется обсуждение вопросов по освобождению и возвращению Крыма в состав Украины.
- На заседании Совета национальной безопасности и обороны 11 марта была принята стратегия возвращения оккупированных РФ Крыма и Севастополя под политический контроль украинского государства.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба 1 мая рассказал о том, что в России очень серьезно отнеслись к Крымской платформе. В российском министерстве иностранных дел создали подразделение, в рамках которого проводится работа по противодействию проекта Украины с целью возвращения Крыма.
Автор: Екатерина Трохимчук