Обвинения по Донбассу и "накачка оружием": в Кремле объяснили ситуацию с встречей Путина с Зеленским

Кремль не готовится к встрече Путина и Зеленского в Анкаре – Песков / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил Киев в невыполнении минских договоренностей по Донбассу и заявил об отсутствии подготовки в Кремле к возможной встрече главы государства Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает РИА Новости, спикер Кремля сказал, что официальная Москва не ведет подготовки к встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом он обвинил Украину в нарушении Минских соглашений и сделал заявление о якобы "накачке" украинского государства оружием.

Читайте такжеВстреча Зеленского и Путина в Анкаре: Эрдоган объявил об инициативе по переговорам Украины и России"По этой встрече нет ничего. Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Инициатива Эрдогана по встрече Зеленского и Путина в Турции

Спикер турецкого главы государства Ибрагим Калын 19 января заявил о том, что Реджеп Эрдоган пригласил президента Украины Владимира Зеленского и хозяина Кремля Владимира Путина посетить с визитом Турцию для принятия участия в переговорах, направленных на разрешение конфликта двух государства.

Президент Эрдоган намерен посетить Киев, чтобы провести переговоры с украинским гарантом Владимиром Зеленским.

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В Кремле в ответ на инициативу президента Турции обвинили Украину в нарушении Минских соглашений и заявили о готовности к диалогу по предложению Эрдогана только в том случае, если Анкара якобы уговорит Киев пойти на запуск Минских соглашений.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что в Киеве считают приемлемой инициативу Эрдогана по встрече Зеленского и Путина. Однако переговоры усложняет позиция России, которая блокирует маневры в рамках переговорного процесса.

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