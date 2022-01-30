"Олигархам Путина будет негде спрятаться": Лондон ударит санкциями по денежным мешкам Кремля - Трасс

Лиз Трасс заявила, что Лондон ударит санкциями по денежным мешкам Путина / коллаж Reuters

Против российских олигархов в Лондоне введут новые жесткие санкции, заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс. По ее словам, это должно стать еще одним инструментом для сдерживания Кремля от вторжения в Украину.

Глава МИД отметила, что Лондон не исключает конфискации имущества российских олигархов, и на пути ограничений не станет даже вероятный вред для экономики Великобритании, сообщает Independent.

Политик не соглашается с тем, что власть и богатство россиян в так называемом "Лондонграде" помешает Западу наказать агрессию Путина. В то же время она признала, что сейчас экономические санкции являются достаточно узкими.

"Мы стремимся их расширить, чтобы любая компания, которая интересует Кремль и режим в России, могла стать мишенью. Олигархам Путина будет негде спрятаться, как и компаниям, которые участвуют в поддержке России", – подчеркнула Трасс.

По ее словам, самое важное сейчас – это защита свободы и демократии, а не финансовые проблемы.

Реклама

"Мы не можем отдавать предпочтение краткосрочным экономическим интересам перед долгосрочным выживанием свободы и демократии в Европе. Это трудное решение, которое всем нам придется принять", – отметила британский министр иностранных дел.

Трасс заверила, что закон о новых санкциях неизбежен, как и отправка еще 1000 британских военных в Эстонию и военных кораблей в Черное море.

Также глава МИД обратила внимание на то, что угрозу российского вторжения необходимо остановить. Для Великобритании это является приоритетом номер один.

Напомним, ранее британское правительство начало работу над новыми санкциями, которые должны ослабить российскую экономику, если Кремль начнет вторжение в Украину. Предполагается, что Великобритания рассмотрит "ядерный" вариант поддержки отстранения России от международной платежной системы SWIFT.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на предстоящей неделе планирует посетить Украину и провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте также: