Он будет становиться еще агрессивнее: психолог рассказал, какие две патологии есть у Путина

Психолог рассказал, какие две патологии есть у Путина/ Reuters

Психолог Дмитрий Попов оценил поведение президента страны-агрессора России и заметил у него признаки двух патологий – социопатии и бредового расстройства. Так, Владимир Путин пытается всеми способами стать лидером мира, но в то же время он панически боится людей и дистанцируется от них.

Социопатия у российского диктатора проявляется в том, что он не чувствует вины и стыда, однако хорошо чувствует страх. Вторая патология – бредовое расстройство – проявляется в стремлении Путина быть во главе всего мира, и чтобы Россия в этом желанном мире занимала главную позицию. Об этом психолог Дмитрий Попов рассказал в проекте "Украина вместе" в эфире телеканала "Украина 24".

"Он заявлял это неоднократно. Его главное заявление – "Если Россия не будет главой всего мира – зачем нам такой мир". То есть они все должны сдохнуть, но Путин попадет в рай", – отметил Попов.

Поскольку Путин осознает, что он отправил своих солдат убивать мирных людей, и еще и при этом своими действиями загнал Россию в тупик, то сейчас он боится всех окружающих.

Есть еще одна причина, почему российский диктатор держит всех на расстоянии от себя – он банально боится заразиться коронавирусом или другими инфекциями. Этим и объясняется его длинный белый стол на переговорах как с российскими чиновниками, так и с зарубежными политиками, говорит психолог.

Эксперт спрогнозировал, каким дальше может быть поведение социопата Путина. Он отмечает, что в дальнейшем президент РФ может вести себя еще агрессивнее, чем сейчас.

"Оно (поведение Путина – ред.) будет только всё более агрессивным и таким, которое всё больше будет толкать россиян на смерть, толкать свою страну в пропасть. Задача социопата – доказать, что он лучший, а у него это еще смешано со страхом. Если он не докажет это, его рейтинг мгновенно упадет вниз", – объясняет эксперт.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России и к правительству РФ, сообщали, что Путин осознает близкий провал в войне и ищет "новую идеологию для РФ". В Кремле понимают, что не захватят Киев, поэтому ищут способ объяснить своим гражданам "перемирие" с Украиной и то, почему россиянам придется жить под санкциями.

Также ранее украинский волонтер и военный ВСУ Юрий Касьянов отмечал, что после неудачных наступлений на украинские земли Путину пришлось "затянуть пояс" и сузить свой огромный список требований. Если сначала в Кремле был развернутый список целей, которых они хотели достичь в ходе войны против Украины, то теперь "аппетиты" Путина снизились.

Читайте также: