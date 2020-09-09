Оппозиционерка Колесникова ошарашила заявлением о действиях силовиков

Мария Колесникова пожаловалась на угрозы расправы

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова заявила, что во время удержания в ГУБОПиК силовики ей угрожали физической расправой. По факту угроз оппозиционерка планирует подавать в суд.

Об этом рассказала адвокат оппозиционерки Людмила Казак.

По словам адвоката, белорусская оппозиционерка расценивает свое недавнее задержание как похищение и собирается составлять обращение, чтобы установить всех причастных к похищению и попытке ее вывоза в Украину.

Казак утверждает, что на теле Колесниковой есть следы ударов, а также у нее болят руки, после того, как ее силой заталкивали в машину и удерживали.

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"Мы требуем расследовать факт похищения Колесниковой, незаконное удержание и угрозы, а также прекратить уголовное дело против нее, Максима Знака, Ильи Салея и всех политических заключенных", - заявили соратники оппозиционерки.

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