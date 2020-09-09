Оппозиционерка Колесникова ошарашила заявлением о действиях силовиков

Политик призвала установить всех причастных к ее похищению и попытке вывезти в Украину.
Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова заявила, что во время удержания в ГУБОПиК силовики ей угрожали физической расправой. По факту угроз оппозиционерка планирует подавать в суд.
Об этом рассказала адвокат оппозиционерки Людмила Казак.
По словам адвоката, белорусская оппозиционерка расценивает свое недавнее задержание как похищение и собирается составлять обращение, чтобы установить всех причастных к похищению и попытке ее вывоза в Украину.
Казак утверждает, что на теле Колесниковой есть следы ударов, а также у нее болят руки, после того, как ее силой заталкивали в машину и удерживали.
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"Мы требуем расследовать факт похищения Колесниковой, незаконное удержание и угрозы, а также прекратить уголовное дело против нее, Максима Знака, Ильи Салея и всех политических заключенных", - заявили соратники оппозиционерки.
Протесты в Беларуси
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко.
- Победа Лукашенко не была признана значительной частью белорусского народа. Белорусы назвали выборы сфальсифицированными и вышли на массовые многотысячные акции протеста с целью проведения перевыборов президента.
- Вечером с 11 на 12 августа в ходе очередных протестов сотрудники силовых структур Беларуси применили чрезмерную силу к протестующим. Силовики избивали как участников митингов, так и случайных прохожих, включая работников СМИ.
- В ночь на 12 августа было задержано около 7 тысяч человек. Многих из них отвезли в следственный изолятор Минска на улице Окрестина. Белорусы жаловались, что в СИЗО их избивали и пытали.
- 9 сентября в Минске на улицу вышли несколько десятков женщин, чтобы поддержать арестованную оппозиционерку Колесникову. Почти сразу после начала акции силовики начали проводить задержания. Изначально было известно о двух задержанных.