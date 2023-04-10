Отправлять воевать на Донбасс вместо отбывания срока: росСМИ раскрыли новый план оккупантов

В стране-агрессоре России теперь хотят заключенных из глубинки, из Екатеринбурга, отправлять воевать на Донбасс вместо отбывания срока в тюрьмах.

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Якобы русским зэкам поменяют статьи на более мягкие / скриншоты из видео

В стране-агрессоре России заключенных из Екатеринбурга хотят отправлять воевать на Донбасс ‒ вместо отбывания срока на зонах. Об этом в комментарии местному порталу 7х7 рассказал родственник одного из зэков.

По его словам, замена тюремного срока будет регламентироваться статьей 80 УК страны-агрессора "Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания".

"Раньше многих заключенных из местных колоний якобы отправляли по 80-й статье работать на предприятия военно-промышленного комплекса, например, в Нижний Тагил. Там им платили высокую по местным меркам зарплату ‒ 70-80 тысяч рублей. В случае с Донбассом суммы не назывались", – пишут журналисты.

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К слову, ранее на протяжении нескольких месяцев русские оккупанты в войне с Украиной использовала членов ЧВК "Вагнера" ‒ чтобы укрепить свои формирования на фронте с помощью заключенных, набираемых по тюрьмам их главарем Евгением Пригожиным. Однако в феврале 2023 года он прямо заявил, что зэков на войну уже вербует исключительно Минобороны страны-агрессора.

Проблемы у Пригожина в РФ

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) также отмечали, что после неудачных попыток захватить Бахмут глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь кремлевский диктатор хочет сместить акцент обратно на регулярную армию РФ.

Напомним, генерал Маломуж ранее также отмечал, что российский диктатор Владимир Путин понял, что ставка на Кадырова, Пригожина и Суровикина не сработала, ведь они не могли добиться никакого успеха в войне против Украины. Поэтому глава Кремля вновь провел "перестановки" в руководстве наступлением и вместо Суровикина поставил Герасимова.

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