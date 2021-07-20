Отрубил голову и пытался съесть части тела: во Франции психически больной сатанист убил подростка

Преступник пытался съесть части тела ребенка и мог быть сатанистом - полиция Франции / Reuters

На юго-востоке Франции в коммуне Тараскон нашли расчлененное тело 13-летнего подростка. Через несколько часов полиция установила личность преступника. Им оказался 32-летний местный житель, у которого ранее было диагностировано психическое заболевание. Указывается, что он пытался съесть части тела убитого ребенка и мог быть сатанистом.

Французское издание Le Figaro сообщает, что останки ребенка, пропавшего в Марселе, были найдены в мешке в одном из домов Тараскона – департамент Буш-дю-Рон. При дополнительных обысках в ведре в квартире была найдена голова подростка. Согласно данным источников полиции, подозреваемый пытался съесть части тела убитого подростка. При этом у 32-летнего мужчины было психическое заболевание.

Подчеркивается, что в его квартире были найдены определенные предметы, которые указывают, что преступник был сатанистом.

Главред сообщал: в Сумской области случилось жестокое убийство. Сын убил свою 83-летнюю мать, которая приехала к нему в гости из Киева. С целью сокрытия преступления он расчленил ее тело и спрятал в разных местах.

Сначала он говорил, что не имеет никакого отношения к исчезновению матери, но потом признался в преступлении и показал, куда спрятал части тела.