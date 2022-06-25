Патриарх Кирилл упал во время освящения храма - его не успели поймать / скрин с видео, "Новая газета"

Российский патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) эпически упал во время освящения храма в Новороссийске. Он поскользнулся на мраморном полу, а окружающие не успели его поймать.

Затем к нему подбежали другие священники и охрана, которые помогли подняться. Кадры падения попали в эфир российского телеканала.

Это произошло во время богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.

Интересно, что телеканал "Союз", в кадр которого попало падение российского патриарха, незадолго после этого удалил запись богослужения.

После инцидента протодиакон Андрей Кураев заявил, мол, во всем виноваты коронавирусные ограничения, из-за которых патриарх не позволяет прикасаться к себе. Падение патриарха Кирилла он назвал "неприятным казусом".

"После окончания освящения храма при сходе с кафедры упал патриарх Кирилл, поскользнувшись на дорогом мраморном полу. Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы", – отметил Кураев.

По его словам, патриарх во время падения забился спиной о ребро кафедры.

"Литургия продолжилась. Митрополит Григорий и местный епископ Феогност виновато смотрят исподлобья на патриарха и ждут реакции. Но виноваты коронавирусные ограничения, из-за которых патриарх не позволяет касаться себя и поддерживать на лестнице", – говорит Кураев.

Ранее сообщалось, что глава РПЦ патриарх Кирилл в лучших путинских традициях засветился на фото за переговорным столом невероятных размеров. Он принял за длинным столом заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иерея Олега Овчарова.

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