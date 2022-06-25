Патриарх Кирилл упал во время освящения храма – его не успели поймать

Он не позволяет прикасаться к себе из-за коронавирных ограничений, поэтому рядом не было никого, кто бы его поддерживал.
Российский патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) эпически упал во время освящения храма в Новороссийске. Он поскользнулся на мраморном полу, а окружающие не успели его поймать.
Затем к нему подбежали другие священники и охрана, которые помогли подняться. Кадры падения попали в эфир российского телеканала.
Это произошло во время богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.
Интересно, что телеканал "Союз", в кадр которого попало падение российского патриарха, незадолго после этого удалил запись богослужения.
После инцидента протодиакон Андрей Кураев заявил, мол, во всем виноваты коронавирусные ограничения, из-за которых патриарх не позволяет прикасаться к себе. Падение патриарха Кирилла он назвал "неприятным казусом".
"После окончания освящения храма при сходе с кафедры упал патриарх Кирилл, поскользнувшись на дорогом мраморном полу. Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы", – отметил Кураев.
По его словам, патриарх во время падения забился спиной о ребро кафедры.
"Литургия продолжилась. Митрополит Григорий и местный епископ Феогност виновато смотрят исподлобья на патриарха и ждут реакции. Но виноваты коронавирусные ограничения, из-за которых патриарх не позволяет касаться себя и поддерживать на лестнице", – говорит Кураев.
Ранее сообщалось, что глава РПЦ патриарх Кирилл в лучших путинских традициях засветился на фото за переговорным столом невероятных размеров. Он принял за длинным столом заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иерея Олега Овчарова.
Читайте также:
- "И эти два ублюдка говорят о каком-то Боге": Панин поражен цинизмом Путина и патриарха Кирилла
- "Понесет наказание": против патриарха Кирилла введут санкции
- Плохой знак для РПЦ: зачем патриарх Кирилл поехал к Лукашенко