В РФ идут раборки между генералами на фоне неудач в Украине / Reuters, Генштаб ВСУ

Между российскими генералам продолжаются конфликты и разборки на фоне успешного продвижения Вооруженных сил Украины сразу на нескольких направлениях в ходе войны.

В частности, глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов вызверился на российское Минобороны. Об этом он сказал в эфире у пропагандиста Соловьев. Live.

Он обратился к руководству МО РФ, которое ведет войну против Украины, с призывом "перестать врать".

"Все приграничные сёла Белгородской области практически разрушены. Мы это узнаём от кого угодно – от губернаторов и военкоров. Но сводки Минобороны не меняются", - генерал-рашист.

Он уверен, что МО РФ не хочет "говорить даже часть правды" о реальном состоянии дел на фронте.

"Это может привести к потере кредита доверия", - добавил Картаполов.

Отметим, российские генералы уже начали устраивать публичные разборки из-за бегства оккупационных войск из Лимана Донецкой области.

С критикой на руководство Минобороны РФ обрушился бывший командующий 58-й армией, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, который является депутатом Госдумы. Истерику он закатил в эфире пропагандистского ток-шоу на росТВ.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров закатил истерику и в бешенстве стал обвинять российских генералов в позорной сдаче Лимана в Донецкой области, который освободили Вооруженные силы Украины.

При этом он уже нашел виновного за сдачу Лимана. Им, по мнению главы Чечни является командующий Центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин.

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