Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки от COVID-19

Песков поведал о состоянии Путина после вакцинации / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо после того, как получил прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков с беседе с Интерфаксом.

"Президент чувствует себя хорошо", – заявил представитель Кремля.

Песков также подтвердил, что президент пройдет вакцинацию вторым компонентом препарата "в установленные сроки".

Вакцинация Владимира Путина от коронавируса