Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки от COVID-19

Песков подтвердил, что президент пройдет вакцинацию вторым компонентом препарата "в установленные сроки".
Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо после того, как получил прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков с беседе с Интерфаксом.
"Президент чувствует себя хорошо", – заявил представитель Кремля.
Песков также подтвердил, что президент пройдет вакцинацию вторым компонентом препарата "в установленные сроки".
Вакцинация Владимира Путина от коронавируса
- Во вторник, 23 марта, глава Кремля Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он сообщил, что президент чувствует себя хорошо.
- Песков рассказал, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры. Он отметил, что глава государства и так многое делает для продвижения российских вакцин, сообщает РИА Новости.
- О регистрации вакцины "Спутник V" 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает многим странам свою вакцину от коронавируса "Спутник V" в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро
Автор: Екатерина Трохимчук