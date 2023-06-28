Почему Путин зачастил с обращениями: политолог - о важной причине

По имеющейся информации, околопридворным политологам поступила команда уменьшить критику Минобороны.

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Путин зачастил с обращениями к россиянам / Коллаж: Главред, скриншоты

Российское политическое руководство рефлексирует над тем, как объяснить обывателям, что могущество и незыблемость вертикали власти в России треснула за один день. Об этом в интервью Главреду заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Судя по всему, заявление, которое анонсировали как судьбоносное и нечто эпохальное, оказалось банальным до одури. Путин разве что ещё мог процитировать английского поэта о том, что бунт обречен на неудачу, но ни противники Путина, ни его сторонники не услышали ничего такого, чего они не слышали ранее", - отметил политолог.

По его мнению, гораздо интереснее было бы услышать, о чем Путин совещался с силовикам.

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"Но то, что российская политическая элита оказалась не готова к такому сюжетному повороту, когда частная военная кампания в течение одного дня прошла от Ростова и оказалось уже в границах Московской области - очевидно. В принципе, если бы захотели, "вагнеровцы" бы зашли и взяли Москву. Другое дело в том, что и Пригожин не получил того, что ему обещали — поддержку со стороны военных, переход частей, поддержку общества. И это могло стать одной из причин того, почему все очень быстро свернулось", - считает Золотарев.

Он отмечает, что по имеющейся информации, околопридворным политологам поступила команда уменьшить критику Минобороны и не упражняться в версиях произошедшего.

"Понятно, что Путину наиболее удобна версия, что Пригожин выступил инструментом коллективного Запада. Во всяком случае, в ближайшие 5-7 дней будет идти мучительный поиск наиболее выгодной для Кремля версии того, как это объяснить миллионам россиян, которые уверовали в то, что всё стабильно, а вертикаль власти - незыблема. Но, как известно, бетонные конструкции не гнутся, а ломаются", - считает он.

Перспективы Путина: мнения аналитиков

Российского диктатора Владимира Путина могут мгновенно выкинуть из президентского кресла страны-агрессора РФ. Он до сих пор руководит Россией только потому, что ему пока не нашли замену.

Глава Кремля будет очень быстро устранен, как только будет найдена форма устранения и преемник. Такое мнение высказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко в интервью Главреду.

В то же время, координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил в интервью Главреду, что диктатор Владимир Путин никогда не будет атаковать страны НАТО, тем более находясь в таком шатком положении, как сейчас.

По его мнению, президент РФ будет стремиться играть на демобилизацию, чтобы "западники просто устали от поддержки Украины и начали давить на украинское руководство с тем, чтобы оно согласилось договариваться".

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