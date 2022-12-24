"Поддержка Запада продолжается": Анкара озадачила странным заявлением о завершении войны

Война в Украине не закончится в следующем году, считает Хулуси Акар.

В Турции спрогнозировали сроки завершения войны в Украине / 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Министр обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал перспективы завершения войны Украины с российскими захватчиками.

Анкара хочет, чтобы стороны договорились о гуманитарном прекращении огня, которое могло бы стать началом переговоров, пишет агентство Анадолу.

"Турция продолжает настойчиво и решительно работать над этим вопросом. Мы за то, чтобы война закончилась и наступил мир", - заявил министр обороны Турции.

Вместе с тем он считает, что война не закончится в следующем году и напомнил о новой поддержке Запада Украины в защите своей независимости и территориальной целостности.

"Похоже, что эта война не закончится легко. Поддержка США, Европы и Запада продолжается. Соответственно есть подготовка, есть планы, есть деньги, заложенные в бюджеты. С другой стороны, есть заявления России. Когда мы объединим все это, то не будет ошибкой сказать, что эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году, несмотря на все наши благие намерения, прекращение огня и пожелание мира", - добавил Акар.

Ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Вооруженные силы Украины освободят Крым от российских оккупантов до конца грядущего лета, то есть до конца августа 2023 года.

По его словам, для освобождения полуострова не обязательно бросать танки на штурм Перекопа. Чтобы вытеснить российские войска из Крыма, достаточно регулярно обстреливать пути снабжения полуострова (а этих путей только два: Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь).

Как отметил Ходжес, уже сегодня Украина способна попадать по этим целям, и Крым все больше напоминает ловушку для Вооруженных сил РФ.

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

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