"Погибшие, пленные, потери": в России новые Google-тренды

Больше всего запросов в отдаленных областях страны
В последние дни в отдаленных республиках России с началом полномасштабного вторжения 24 февраля увеличился поиск погибших и пленных в Google.
В трендах Google больше всего запросов из Российской Федерации по теме погибшие, потери и пленные.
Отмечается, что больше всего таким запросом интересуются жители Кабардино-Балкарии, Дагестана, Алтайского края, Краснодарского края, Северной Осетии, Калмыкии, Ингушетии, Алтая, Карачаево-Черкессии, Тывы, Ставропольском крае, Псковской, Амурской, Пензенской, Курской, Костромской, Кемеровской, Ростовской, Волгоградской областях, Мордовии и Коми, Еврейской автономной области.
Напомним, что в Украине была создана группа Ищи своих в Telegram- канале, где родственники российских военных могут найти информацию о пленных и убитых и оставить им весточку.
Потери России в Украине по информации Генерального штаба ВСУ на 1 марта по состоянию на 6:00 составили 5710 человек.
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