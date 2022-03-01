"Погибшие, пленные, потери": в России новые Google-тренды

Google-тренды в России

В последние дни в отдаленных республиках России с началом полномасштабного вторжения 24 февраля увеличился поиск погибших и пленных в Google.

В трендах Google больше всего запросов из Российской Федерации по теме погибшие, потери и пленные.

Отмечается, что больше всего таким запросом интересуются жители Кабардино-Балкарии, Дагестана, Алтайского края, Краснодарского края, Северной Осетии, Калмыкии, Ингушетии, Алтая, Карачаево-Черкессии, Тывы, Ставропольском крае, Псковской, Амурской, Пензенской, Курской, Костромской, Кемеровской, Ростовской, Волгоградской областях, Мордовии и Коми, Еврейской автономной области.

Напомним, что в Украине была создана группа Ищи своих в Telegram- канале, где родственники российских военных могут найти информацию о пленных и убитых и оставить им весточку.

Потери России в Украине по информации Генерального штаба ВСУ на 1 марта по состоянию на 6:00 составили 5710 человек.

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Погибшие на Украине военные - новый Гугл тренд в России

Список погибшие на Украине российские военные

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