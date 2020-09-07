Похищение Колесниковой в Минске: опубликовано видео задержания

Мария Колесникова / Reuters

В Сети появилась видеозапись задержания члена белорусского Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

Кадры момента задержания Колесниковой публикует на своем Youtube-канале белорусское издание tut.by.

На видео можно заметить, что Колесникову посадили в микроавтобус темного цвета, который уехал с места задержания.

Издание отмечает, что утром 7 сентября возле Национального художественного музея в Минске неизвестные люди посадили женщину в микроавтобус с надписью Связь и увезли в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, люди в гражданской одежде и в масках затолкали Колесникову в микроавтобус, у нее из рук вылетел телефон, после чего микроавтобус скрылся.

Напомним, в понедельник, 7 сентября, в центре Минска неустановленные лица похитили белорусского оппозиционного политика Марию Колесникову. Ее посадили в автобус, после чего транспортное средство скрылось с места инцидента.

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В силовых структурах Беларуси утверждают, что у них нет информации о том, что Колесникова была задержана.

Ранее Колесникова принимала участие в масштабных протестных акциях оппозиции.