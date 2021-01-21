"Пока ядерная торпеда доплывает, России уже не будет": в США высмеяли новейшее оружие из РФ

Российская армия / Reuters

Российские конструкторы активно делают ядерный подводный беспилотник Посейдон, поскольку Москва не в состоянии создать современное оружие, а пресловутое оружие "Судного дня" из РФ ‒ миф. Об этом пишет американский военный эксперт Дэвид Экс в статье для издания Forbes.

По словам военного эксперта Кингстона Рейфа, концепция такого ядерного беспилотника "гротескна и, объективно говоря, совершенно не нужна", поскольку для того, чтобы достичь берегов США, "Посейдону", стартующему с субмарины недалеко от материковой части России, потребуется около двух суток.

"Какова ценность оружия, которое так долго добирается до своей цели?", — сказал в комментарии Эксу специалист.

беспилотник Посейдон / скриншот из видео

Как считает военный эксперт Оуэн Коут, логика Посейдона носит политический характер, который позволяюет России "создать иллюзию какого-то нового и значительного оружия", тем самым сохраняя имидж ядерной сверхдержавы.

"России становится все труднее делать это старомодным способом, создавая много реального оружия", — подытожил он.

"Для того чтобы добраться до нашего побережья, российской ядерной торпеде понадобится два дня. К этому времени Россия прекратит свое существование", - написал сам автор статьи.

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Ядерная сделка США и России