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"Пока ядерная торпеда доплывает, России уже не будет": в США высмеяли новейшее оружие из РФ

21 января 2021, 16:19
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Американские военные эксперты оценивают все попытки россиян создать оружие "Судного дня" весьма скептически.

Российская армия
Российская армия / Reuters

Российские конструкторы активно делают ядерный подводный беспилотник Посейдон, поскольку Москва не в состоянии создать современное оружие, а пресловутое оружие "Судного дня" из РФ ‒ миф. Об этом пишет американский военный эксперт Дэвид Экс в статье для издания Forbes.

По словам военного эксперта Кингстона Рейфа, концепция такого ядерного беспилотника "гротескна и, объективно говоря, совершенно не нужна", поскольку для того, чтобы достичь берегов США, "Посейдону", стартующему с субмарины недалеко от материковой части России, потребуется около двух суток.

"Какова ценность оружия, которое так долго добирается до своей цели?", — сказал в комментарии Эксу специалист.

Посейдон
беспилотник Посейдон / скриншот из видео

Как считает военный эксперт Оуэн Коут, логика Посейдона носит политический характер, который позволяюет России "создать иллюзию какого-то нового и значительного оружия", тем самым сохраняя имидж ядерной сверхдержавы.

"России становится все труднее делать это старомодным способом, создавая много реального оружия", — подытожил он.

"Для того чтобы добраться до нашего побережья, российской ядерной торпеде понадобится два дня. К этому времени Россия прекратит свое существование", - написал сам автор статьи.

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Ядерная сделка США и России

  • Издание Axious со ссылкой на источник сообщало, что 45-й президент США Дональд Трамп планировал переподписать с Россией соглашение по СНВ-3 до того, как состоятся президентские выборы. Тогда сообщалось, что стороны достигли предварительной договоренности по вопросу продления соглашения.
  • В Кремле заявляли, что Москва рассчитывает на продление соглашения, однако о достижении компромисса говорить преждевременно.
  • 13 октября 2020 года в Белом доме заявили, что США будут готовы продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений в том случае, если Москва наряду с Вашингтоном будет готова к заморозке ядерных арсеналов.
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