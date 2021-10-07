Пользователи на могут зайти на сайт Wikipedia: в чем причина

В работе Википедии произошел сбой / Фото: more-news.ru

Вечером в четверг, 7 октября, пользователи массово жалуются на сбой в работе популярной онлайн-энциклопедии Wikipedia - известно, что большинство людей не может зайти на сайт, пишет Downdetector.

Согласно данным онлайн-платформы, 98% пользователей пожаловались на то, что им не удается зайти на сайт энциклопедии. Еще один процент сообщил о проблемах касаемо авторизации, а в остальных - не работает приложение.

На интерактивной карте сервиса отмечает, что проблемы с доступом к Wikipedia имеют пользователи восточной Европы, однако наибольшее количество "помех" наблюдается в столице России, в Беларуси и Финляндии.

Глобальный сбой соцсетей

В понедельник, 4 октября, в Facebook, Instagram, Tiktok и WhatsApp произошел серьезный сбой. Все сайты одновременно перестали работать. Некоторые пользователи сообщают о сбое в работе YouTube. Также не работает криптобиржа Coinbase.

СМИ сообщают, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook были проданы в Даркнете.